Медики назвали 5 симптомов сахарного диабета

Сахарный диабет 2 типа отличается своим свойством длительное время протекать и прогрессировать скрыто, при этом свойственный болезни высокий уровень сахара в крови крайне негативно влияет на функционирование почек, печени, мозга, других органов, сообщает Clutch.

Медики отмечают, что существуют определенные симптомы, которые могут указывать на высокий уровень глюкозы (сахара) в крови, а также на сахарный диабет.



К таким признакам относятся:

Частое мочеиспускание. Когда уровень сахара в крови повышается, почки не могут фильтровать его должным образом, и сахар накапливается в моче. Чтобы от него избавиться, организм активизирует функцию мочеиспускания, поэтому частые позывы в туалет могут быть «тревожным звоночком», указывающим на развитие сахарного диабета.

Внезапная потеря веса. Во время развития диабета происходит нарушение механизма эффективного использования глюкозы для выработки энергии. Чтобы получать ее, организм может начать сжигать накопленный жир.

Проблемы со зрением. Повышенный уровень сахара негативно влияет на состояния сосудов. Нарушенное кровообращение органов зрения — еще один возможный ранний симптом развития сахарного диабета. При этом, пациент может жаловаться на нечеткую картинку в глазах.

Усталость. Если вы стали уставать сильнее при выполнении того же объема работы, то это может быть одним из признаков повышения уровня сахара в крови. Люди с сахарным диабетом, зачастую, чувствуют себя разбитыми и уставшими даже при незначительных нагрузках.

Изменение цвета кожи. Пигментация кожи может быть вызвана инсулинорезистентностью.