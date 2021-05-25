Врач назвала 3 причины сбоя щитовидки

Врач назвала 3 причины сбоя щитовидки

Врач эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Чикалова назвала причины развития нарушений работы щитовидной железы, сообщает Сlutch.

Во-первых врач сообщила, что нарушение функции щитовидной железы негативно влияет на:

  • обмен веществ;
  • состояние сердечно — сосудистой системы;
  • репродуктивную систему;
  • нервную систему;
  • массу тела;
  • общее самочувствие и становится причиной соматических болезней.

Нарушение функции щитовидной железы возникает:

  • Когда возникают заболевания самой щитовидной железы. Чаще всего заболевания щитовидной железы связаны с аутоиммунными процессами;
  • Под воздействием каких-то внешних факторов: операции на щитовидной железе, облучение, недостаток или избыток йода, действие некоторых фармакологических препаратов;
  • При нарушении других эндокринных желёз. Функция щитовидной железы регулируется гормонами гипофиза и гипоталамуса. Поэтому при нарушении этих органов так же может нарушиться функция щитовидной железы.

Для оценки работы щитовидной железы нужно сдать:

  • ТТГ;
  • свободный Т4;
  • свободный Т3.
"Для диагностики аутоиммунных процессов, с которыми связано нарушение функции щитовидной железы, дополнительно сдаются антитиреоидные антитела⠀Если вы решили проверить работу своей щитовидной железы, сдали вышеперечисленные анализы, и какой-то показатель оказался не в норме, не стоит гуглить! Обращайтесь к врачу", - сообщила эндокринолог.

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