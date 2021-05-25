Врач назвала 3 причины сбоя щитовидки
Врач эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Чикалова назвала причины развития нарушений работы щитовидной железы, сообщает Сlutch.
Во-первых врач сообщила, что нарушение функции щитовидной железы негативно влияет на:
- обмен веществ;
- состояние сердечно — сосудистой системы;
- репродуктивную систему;
- нервную систему;
- массу тела;
- общее самочувствие и становится причиной соматических болезней.
Нарушение функции щитовидной железы возникает:
- Когда возникают заболевания самой щитовидной железы. Чаще всего заболевания щитовидной железы связаны с аутоиммунными процессами;
- Под воздействием каких-то внешних факторов: операции на щитовидной железе, облучение, недостаток или избыток йода, действие некоторых фармакологических препаратов;
- При нарушении других эндокринных желёз. Функция щитовидной железы регулируется гормонами гипофиза и гипоталамуса. Поэтому при нарушении этих органов так же может нарушиться функция щитовидной железы.
Для оценки работы щитовидной железы нужно сдать:
- ТТГ;
- свободный Т4;
- свободный Т3.
"Для диагностики аутоиммунных процессов, с которыми связано нарушение функции щитовидной железы, дополнительно сдаются антитиреоидные антитела⠀Если вы решили проверить работу своей щитовидной железы, сдали вышеперечисленные анализы, и какой-то показатель оказался не в норме, не стоит гуглить! Обращайтесь к врачу", - сообщила эндокринолог.