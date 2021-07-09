Йога для глаз: 7 эффективных упражнений от стресса и усталости

Во время пандемии мы определенно стали больше времени проводить у мониторов. Многие из тех, кто начал работать из дома, отмечали, что привычные рабочие часы стали несколько плавающими, и иногда по рабочим вопросам у ноутбука оказываешься и в неурочное время, сообщает Spletnik.

Да и варианты досуга в определенные месяцы существенно сократились — время прогулок теперь занимали сериалы. Одним словом, нагрузка на глаза увеличилась, а их усталость сказывается и на нашем общем состоянии. В общем, стоит ли удивляться, главным велнес-трендом стала... йога для глаз!

Под современным названием, впрочем, скрывается знакомая (но уже забытая) с детства техника. Помните, как в начальной школе учитель делал паузы для гимнастики пальцев ("мы писали, мы писали, наши пальчики устали!") и глаз? Присоединяемся к новому увлечению, вспоминаем советы из детства и разучиваем новые техники, которые помогут расслабиться и справиться со стрессом.

Йога — это поистине универсальная физическая активность. Хотя многим она кажется скучной, но этот комплекс упражнений позволяет не только поддерживать тонус мышц, но и приносит расслабление. По сути так же работает и йога для глаз. Ведь особенно полезна она тем, кто много времени проводит перед ноутбуком и часами смотрит в экран.

Дело в том, что подзатылочные мышцы расположены в задней части шеи, прямо под черепом, и содержат огромное количество проприорецепторов, которые оценивают напряжение в мышцах, чтобы сообщить мозгу о положении головы и шеи. Таким образом мышцы всего тела координируются, чтобы мы не теряли равновесия и не падали на ровном месте. Эти мышцы, в свою очередь, реагируют на движение глаз, и вы можете сами почувствовать это, положив руки по обе стороны от головы и поместив большие пальцы рук чуть ниже края черепа на затылке. Нащупайте мышцы, не перенапрягая шею, и закройте глаза, затем двигайте глазами горизонтально и вертикально — вы почувствуете небольшие пульсирующие движения под большими пальцами. Это и есть работа ваших подзатылочных мышц, получающих информацию от ваших глаз.

Когда же вы сидите за столом практически неподвижно и долгое время смотрите на экран, диапазон движений ваших глаз ограничен, что ограничивает и информацию, которую получают ваши мышцы. В результате это приводит к мышечному напряжению в шее и, наоборот, перенапряжению глаз.

Итак, ниже приводим несколько простых, но эффективных упражнений, чтобы бороться с этим. Сначала, если вы не делали их регулярно, вы можете почувствовать легкое головокружение, поэтому выполняйте все медленно. Как и с любым другим видом упражнений, не загоняйте себя в недостижимый темп сразу, а набирайте форму постепенно.

Регулярные занятия снизят утомляемость глаз и улучшат вашу осанку, внимание, координацию движений и общее состояние здоровья.

1. Закатывание глаз

Сядьте прямо, выпрямите позвоночник и держите голову неподвижно. Двигайте глазами горизонтально слева направо и сосредоточьтесь на объектах на периферии. Поверните взгляд трижды по часовой стрелке по кругу, а затем закройте глаза, чтобы снова расслабить их.

2. "Растяжка" для глаз

Расслабьте лицо и держите глаза закрытыми, пока вы смотрите вверх и сосчитаете до четырех. Теперь медленно посмотрите вниз — ваши глаза должны быть все еще закрыты — и снова сосчитайте до четырех. Повторите это упражнение трижды, прежде чем немного изменить его. В следующем подходе надо смотреть слева направо.

3. Фокусирование

Вытяните одну руку прямо перед собой с поднятым вверх большим пальцем, сосредоточьтесь на большом пальце и сосчитайте до четырех. Потом медленно перемещайте руку к носу, пока ваши глаза не перестанут фокусироваться на нем, и еще раз сосчитайте до четырех. Верните руку в исходное положение и повторите то же упражнение 10 раз.

4. Взгляд вдаль и вблизи

Найдите две точки фокусировки: одну на расстоянии (желательно где-нибудь за окном, если вы дома), а другую гораздо ближе к вам. Сосредоточьтесь на удаленном объекте на время нескольких долгих вздохов, а затем переместите взгляд на объект ближе к вам. Подождите, пока ваши глаза сфокусируются на более близком объекте, затем сделайте глубокий вдох и полностью выдохните, прежде чем снова переместить фокус на удаленный объект. Повторите это упражнение 10 раз.

5. Моргание

Широко откройте глаза, а затем быстро моргните 10 раз. Закройте глаза и сделайте пять глубоких вдохов и пять медленных выдохов. Повторите это упражнение пять раз.

6. Пальминг

Пальминг был изобретен тибетскими йогами и включает в себя легкое прикосновение ладоней к глазам. Вам нужно сесть с закрытыми глазами, и сосредоточиться на темноте. Вскоре вы заметите всевозможные мерцающие огни, которые возникают из-за раздражения и перегрузки зрительного нерва. Наши глаза нуждаются в темноте, чтобы оправиться от света. Как только эти искры начнут исчезать, медленно уберите ладони и постепенно откройте глаза. В этот момент они могут быть более чувствительными, поэтому не смотрите сразу на что-либо слишком яркое, позвольте вашему зрительному нерву привыкнуть к свету.

7. Пристальный взгляд на кончик носа

Это упражнение часто используется в сочетании с медитацией и пранаямой (дыхательной практикой) и называется Nasikagra Drishti, что дословно переводится как "созерцание кончика носа". Сядьте в удобном положении с прямой спиной. Расслабьте плечи и положите ладони на колени для лучшего выравнивания позвоночника и концентрации.

Теперь медленно переводите взгляд на кончик носа, не напрягая глаза. Расслабьте глаза, как только почувствуете дискомфорт. Повторите пять или более раз, пока не почувствуете, что глаза отдохнули.

Надя Бесчетникова