Йога для глаз: 7 эффективных упражнений от стресса и усталости

Йога для глаз: 7 эффективных упражнений от стресса и усталости

Во время пандемии мы определенно стали больше времени проводить у мониторов. Многие из тех, кто начал работать из дома, отмечали, что привычные рабочие часы стали несколько плавающими, и иногда по рабочим вопросам у ноутбука оказываешься и в неурочное время, сообщает Spletnik.

Да и варианты досуга в определенные месяцы существенно сократились — время прогулок теперь занимали сериалы. Одним словом, нагрузка на глаза увеличилась, а их усталость сказывается и на нашем общем состоянии. В общем, стоит ли удивляться, главным велнес-трендом стала... йога для глаз!

Под современным названием, впрочем, скрывается знакомая (но уже забытая) с детства техника. Помните, как в начальной школе учитель делал паузы для гимнастики пальцев ("мы писали, мы писали, наши пальчики устали!") и глаз? Присоединяемся к новому увлечению, вспоминаем советы из детства и разучиваем новые техники, которые помогут расслабиться и справиться со стрессом.

Йога — это поистине универсальная физическая активность. Хотя многим она кажется скучной, но этот комплекс упражнений позволяет не только поддерживать тонус мышц, но и приносит расслабление. По сути так же работает и йога для глаз. Ведь особенно полезна она тем, кто много времени проводит перед ноутбуком и часами смотрит в экран.

Дело в том, что подзатылочные мышцы расположены в задней части шеи, прямо под черепом, и содержат огромное количество проприорецепторов, которые оценивают напряжение в мышцах, чтобы сообщить мозгу о положении головы и шеи. Таким образом мышцы всего тела координируются, чтобы мы не теряли равновесия и не падали на ровном месте. Эти мышцы, в свою очередь, реагируют на движение глаз, и вы можете сами почувствовать это, положив руки по обе стороны от головы и поместив большие пальцы рук чуть ниже края черепа на затылке. Нащупайте мышцы, не перенапрягая шею, и закройте глаза, затем двигайте глазами горизонтально и вертикально — вы почувствуете небольшие пульсирующие движения под большими пальцами. Это и есть работа ваших подзатылочных мышц, получающих информацию от ваших глаз.

Когда же вы сидите за столом практически неподвижно и долгое время смотрите на экран, диапазон движений ваших глаз ограничен, что ограничивает и информацию, которую получают ваши мышцы. В результате это приводит к мышечному напряжению в шее и, наоборот, перенапряжению глаз.

Итак, ниже приводим несколько простых, но эффективных упражнений, чтобы бороться с этим. Сначала, если вы не делали их регулярно, вы можете почувствовать легкое головокружение, поэтому выполняйте все медленно. Как и с любым другим видом упражнений, не загоняйте себя в недостижимый темп сразу, а набирайте форму постепенно.

Регулярные занятия снизят утомляемость глаз и улучшат вашу осанку, внимание, координацию движений и общее состояние здоровья.

1. Закатывание глаз

Сядьте прямо, выпрямите позвоночник и держите голову неподвижно. Двигайте глазами горизонтально слева направо и сосредоточьтесь на объектах на периферии. Поверните взгляд трижды по часовой стрелке по кругу, а затем закройте глаза, чтобы снова расслабить их.

20210220-eye-3.gif

2. "Растяжка" для глаз

Расслабьте лицо и держите глаза закрытыми, пока вы смотрите вверх и сосчитаете до четырех. Теперь медленно посмотрите вниз — ваши глаза должны быть все еще закрыты — и снова сосчитайте до четырех. Повторите это упражнение трижды, прежде чем немного изменить его. В следующем подходе надо смотреть слева направо.

20210220-eye-4.gif

3. Фокусирование

Вытяните одну руку прямо перед собой с поднятым вверх большим пальцем, сосредоточьтесь на большом пальце и сосчитайте до четырех. Потом медленно перемещайте руку к носу, пока ваши глаза не перестанут фокусироваться на нем, и еще раз сосчитайте до четырех. Верните руку в исходное положение и повторите то же упражнение 10 раз.

20210220-eye-1.gif

4. Взгляд вдаль и вблизи

Найдите две точки фокусировки: одну на расстоянии (желательно где-нибудь за окном, если вы дома), а другую гораздо ближе к вам. Сосредоточьтесь на удаленном объекте на время нескольких долгих вздохов, а затем переместите взгляд на объект ближе к вам. Подождите, пока ваши глаза сфокусируются на более близком объекте, затем сделайте глубокий вдох и полностью выдохните, прежде чем снова переместить фокус на удаленный объект. Повторите это упражнение 10 раз.

5. Моргание

Широко откройте глаза, а затем быстро моргните 10 раз. Закройте глаза и сделайте пять глубоких вдохов и пять медленных выдохов. Повторите это упражнение пять раз.

Бейонсе

6. Пальминг

Пальминг был изобретен тибетскими йогами и включает в себя легкое прикосновение ладоней к глазам. Вам нужно сесть с закрытыми глазами, и сосредоточиться на темноте. Вскоре вы заметите всевозможные мерцающие огни, которые возникают из-за раздражения и перегрузки зрительного нерва. Наши глаза нуждаются в темноте, чтобы оправиться от света. Как только эти искры начнут исчезать, медленно уберите ладони и постепенно откройте глаза. В этот момент они могут быть более чувствительными, поэтому не смотрите сразу на что-либо слишком яркое, позвольте вашему зрительному нерву привыкнуть к свету.

20210220-eye-8.JPG

7. Пристальный взгляд на кончик носа

Это упражнение часто используется в сочетании с медитацией и пранаямой (дыхательной практикой) и называется Nasikagra Drishti, что дословно переводится как "созерцание кончика носа". Сядьте в удобном положении с прямой спиной. Расслабьте плечи и положите ладони на колени для лучшего выравнивания позвоночника и концентрации.

Теперь медленно переводите взгляд на кончик носа, не напрягая глаза. Расслабьте глаза, как только почувствуете дискомфорт. Повторите пять или более раз, пока не почувствуете, что глаза отдохнули.

Надя Бесчетникова

Новости

analytics