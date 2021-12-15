Какие болезни могут указывать на неприятный запах изо рта
Врач стоматолог, бактериолог из California Breath Clinics (США) Гарольд Кац сообщил, что самой частой причиной возникновения неприятного запаха изо рта является вовсе не плохая гигиена. Зачастую это может быть связано с сухостью во рту: когда не хватает влаги, бактерии, живущие в нем, процветают, сообщает Сlutch.
Эксперт рассказал, что иногда неприятный запах изо рта может указывать на наличие нарушений в организме.
Если изо рта пахнет нафталином, то это может быть связано с аллергией, постназальной жидкостью или инфекцией носовых пазух.
Если у человека хронические проблемы с носовыми пазухами, то бактерии, находящиеся во рту, могут превращать белки слизи в соединение, которые называются скатол. В итоге дыхание становится неприятным.
Сладкий, фруктовый запах изо рта может указывать на возможное развитие диабета. В этом случае организм для получения энергии сжигает не глюкозу, а жир.
Если у вас пахнет изо рта кислым молоком, то это может говорить о том, что организм не расщепляет белок в молочных молекулах так как нужно – то есть, у вас имеется непереносимость лактозы.
Если изо рта человека пахнет чем-то гниющим, то по мнению врача, это может быть опасным и связанным с заболеванием легких. Такой симптом может говорить о признаках многих проблем – от инфекции (к примеру, пневмонии) до рака.
Екатерина Марченко