Пять витаминов, которых вам может не хватать, если у вас бессонница

Витамины могут играть роль в том, сколько мы спим и насколько спокойным является наш сон. Дефицит витаминов может повлиять на риск нарушений сна, включая бессонницу и апноэ во сне, сообщает Greatpicture.

5 витаминов, которых вам может не хватать, если у вас бессонница

Витамин B

Витамины группы B включают тиамин, рибофлавин, ниацин и фолиевую кислоту. Bсе они важны для клеточной регенерации и обеспечивают необходимую поддержку вашей иммунной системы, а также нашей кожи и центральной нервной системы. Также эти витамины контролируют многие химические процессы, связанные с настроением и сном.

Когда ваше тело испытывает дефицит любого из основных витаминов группы B, первые симптомы могут включать депрессию и бессонницу. Если ничего не предпринимать, то ситуация может только усугубиться и появятся новые проблемы со здоровьем.

Железо

Дефицит железа обычно наблюдается у людей с синдромом беспокойных ног. У вас появляется ощущение дискомфорта в ногах при лежании ночью, которое облегчается движением, и может затруднить засыпание.

Также может быть трудно снова заснуть после пробуждения ночью, на это жалуются многие пациенты у которых обнаружили нехватку железа. Следовательно, если ваш организм недополучит необходимое количество железа – это может косвенно способствовать бессоннице и причинять вам неудобства.

Витамин E

Витамин E помогает поддерживать здоровую функцию клеток и защищать их от повреждений. Антиоксидантные свойства витамина Е также могут помочь со сном и проблемами со здоровьем, связанными с репродуктивной функцией.

Люди с апноэ во сне часто имеют низкий уровень витамина Е. Повышение уровня этого витамина может помочь улучшить сон. Витамины можно приобрести в любой аптеке, а также рекомендуется есть больше продуктов с высоким содержанием витамина Е. В основном, это продукты растительного происхождения, такие как семена подсолнечника, миндаль, грецкие орехи, масла, болгарский перец, авокадо.

Калий

Калий – минерал, который поможет тем, кто борется с невозможностью заснуть. Ученые опубликовали исследование в журнале Sleep, в котором говорилось о том, влияет ли калий на наш сон. В исследовании одна группа участников принимала добавки хлорида калия, а другая группа принимала идентичные капсулы плацебо.

Журналы сна и актиграфия запястья были сделаны, чтобы измерить продолжительность сна человека. Результаты показали улучшение закрепления сна при приеме добавок калия.

Делаем вывод лично для себя, если принимать необходимую нам суточную дозу калия, которая составляет не менее 4700 мг, то можно избежать проблем со сном.

Магний

Этот важный минерал помогает организму вырабатывать гормон сна мелатонин. Магний также снимает мышечное напряжение, что может способствовать полноценному сну и расслаблению. Он даже может помочь снять напряжение, стимулируя выработку аминокислоты, известной как ГАМК, которая расслабляет нервную систему.

Кэролайн Дин, доктор медицинских наук, член Медицинского консультативного совета Ассоциации диетического магния, считает, что более 75 процентов людей не получают рекомендуемую норму потребления магния, что может быть причиной того, что многим людям сложно засыпать. А еще у некоторых из них может наблюдаться тревожность во сне, очень чуткий сон или регулярная бессонница.