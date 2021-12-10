Ребенок проглотил магнит, батарейку или монету - первая помощь

Ребенок проглотил магнит, батарейку или монету - первая помощь
Фото: Рixabay

Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как правильно оказать помощь ребенку, который подавился посторонним предметом. Эксперты отметили, что важно не путать понятия "проглотить" и "вдохнуть" (подавиться). Это разные понятия и помощь при них разная, пишет Екатерина Марченко, Сlutch.

Итак, чего только не глотают наши дети. Мелкие, гладкие предметы, как правило, выходят естественным способом, не оказывая вреда здоровью, однако есть и такие, которые могут застрять в желудочно-кишечном тракте или травмировать его.

Из опасных посторонних предметов, чаще всего дети глотают:

  • большие монеты;
  • батарейки;
  • гвоздики и шурупы;
  • иголки, шпильки, скрепки;
  • магниты (особенно опасны более 1 шт);
  • заколки, кулоны, брелки, кольца и другие украшения,;
  • мелкие игрушечные фигурки;
  • колпачки от ручек и другие предметы, более 3 см.

Если ребенок съел какой-то мелкий предмет, на ваш взгляд безопасный или у вас есть сомнения, что он его съел, - наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.

Что должно насторожить:

  • затрудненное глотание, повышенное выделение слюны;
  • отказ от пищи;
  • срыгивание или тошнота;
  • появился кашель, затрудненное дыхание;
  • жалобы на боли в животе, в груди;
  • кровь в выделениях;
  • ухудшение общего состояния, изменение в поведении.

Если ребенок проглотил опасный предмет, то скорую помощь следует вызывать сразу, не дожидаясь настораживающих признаков.

Ваши действия до приезда скорой:

  • обеспечить максимальный покой;
  • не давать есть и пить;
  • следить за общим состоянием

Категорично нельзя делать:

  • вызывать рвоту;
  • делать клизму;
  • давать препараты слабительного действия;
  • пытаться выдавить или вытрясти предмет;
  • пытаться протолкнуть предмет пищей или водой.

Новости

analytics