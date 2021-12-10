Ребенок проглотил магнит, батарейку или монету - первая помощь

Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как правильно оказать помощь ребенку, который подавился посторонним предметом. Эксперты отметили, что важно не путать понятия "проглотить" и "вдохнуть" (подавиться). Это разные понятия и помощь при них разная, пишет Екатерина Марченко, Сlutch.

Итак, чего только не глотают наши дети. Мелкие, гладкие предметы, как правило, выходят естественным способом, не оказывая вреда здоровью, однако есть и такие, которые могут застрять в желудочно-кишечном тракте или травмировать его.

Из опасных посторонних предметов, чаще всего дети глотают:

большие монеты;

батарейки;

гвоздики и шурупы;

иголки, шпильки, скрепки;

магниты (особенно опасны более 1 шт);

заколки, кулоны, брелки, кольца и другие украшения,;

мелкие игрушечные фигурки;

колпачки от ручек и другие предметы, более 3 см.

Если ребенок съел какой-то мелкий предмет, на ваш взгляд безопасный или у вас есть сомнения, что он его съел, - наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.

Что должно насторожить:

затрудненное глотание, повышенное выделение слюны;

отказ от пищи;

срыгивание или тошнота;

появился кашель, затрудненное дыхание;

жалобы на боли в животе, в груди;

кровь в выделениях;

ухудшение общего состояния, изменение в поведении.

Если ребенок проглотил опасный предмет, то скорую помощь следует вызывать сразу, не дожидаясь настораживающих признаков.

Ваши действия до приезда скорой:

обеспечить максимальный покой;

не давать есть и пить;

следить за общим состоянием

Категорично нельзя делать: