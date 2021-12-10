Ребенок проглотил магнит, батарейку или монету - первая помощь
Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как правильно оказать помощь ребенку, который подавился посторонним предметом. Эксперты отметили, что важно не путать понятия "проглотить" и "вдохнуть" (подавиться). Это разные понятия и помощь при них разная, пишет Екатерина Марченко, Сlutch.
Итак, чего только не глотают наши дети. Мелкие, гладкие предметы, как правило, выходят естественным способом, не оказывая вреда здоровью, однако есть и такие, которые могут застрять в желудочно-кишечном тракте или травмировать его.
Из опасных посторонних предметов, чаще всего дети глотают:
- большие монеты;
- батарейки;
- гвоздики и шурупы;
- иголки, шпильки, скрепки;
- магниты (особенно опасны более 1 шт);
- заколки, кулоны, брелки, кольца и другие украшения,;
- мелкие игрушечные фигурки;
- колпачки от ручек и другие предметы, более 3 см.
Если ребенок съел какой-то мелкий предмет, на ваш взгляд безопасный или у вас есть сомнения, что он его съел, - наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.
Что должно насторожить:
- затрудненное глотание, повышенное выделение слюны;
- отказ от пищи;
- срыгивание или тошнота;
- появился кашель, затрудненное дыхание;
- жалобы на боли в животе, в груди;
- кровь в выделениях;
- ухудшение общего состояния, изменение в поведении.
Если ребенок проглотил опасный предмет, то скорую помощь следует вызывать сразу, не дожидаясь настораживающих признаков.
Ваши действия до приезда скорой:
- обеспечить максимальный покой;
- не давать есть и пить;
- следить за общим состоянием
Категорично нельзя делать:
- вызывать рвоту;
- делать клизму;
- давать препараты слабительного действия;
- пытаться выдавить или вытрясти предмет;
- пытаться протолкнуть предмет пищей или водой.