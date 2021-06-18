Полезные пищевые привычки: 3 способа их обрести за 21 день

Полезные пищевые привычки не стоят наравне с голоданием и постоянными ограничениями. Привыкание организма к соблюдению нескольких правил происходит в кратчайшие сроки. Любая привычка вырабатывается за 21 день. Соблюдение нескольких правил в течение 3 недель без перерывов поможет улучшить состояние организма, повысить здоровье, нормализовать вес, сообщает Креатив.

Не морите себя голодом: принимайте пищу часто, но маленькими порциями

Желание питаться правильно приводит многих людей к голоданию. Результатом становятся болезни, срывы и переедания. Нельзя резко менять свой рацион и сильно ограничивать себя в еде.

Начните вырабатывать полезные привычки с дробления обыденных порций. Всю первую неделю питайтесь пять или шесть раз, вместо привычных двух или трех раз. Важно есть такое же количество еды, как вы привыкли. Просто делить еду на несколько порций. Приготовив завтрак, разделите его пополам и вторую половину съешьте через 2 часа. К концу первого дня будет видна разница. Ощущение, что вы весь день были сыты, не даст переедать на ночь.

Не отказывайте себе во вкусностях: принимайте полезные перекусы

Вторая неделя предстоит быть более сложной. Необходимо соблюдать первую привычку и начать вырабатывать вторую. Сладкоежкам и любителям вредной еды не стоит отчаиваться. Баловать себя вкусностями можно, но необходимо делать это правильно. Выбор любимых вкусностей и их сбалансированный прием доставит только радость и не навредит вашему здоровью.

5 правил, как баловать себя вкусностями и не вредить здоровью:

кушайте вредную пищу только до обеда;

заменяйте половину вредных продуктов полезными перекусами;

наслаждайтесь приемом вкусностей;

съели вредную пищу – займитесь полезным делом (погуляйте, уберитесь в квартире);

не держите дома много сладостей.

Замена случайных покупок в магазинах и кафе полезными перекусами сэкономит деньги и принесет пользу организму. Носите с собой фрукты и орехи. Перекусывайте, как только почувствуете голод.

Для формирования полезной пищевой привычки уделяйте приему пищи более 20 минут

Начинается третья неделя. К соблюдению двух привычек прибавляется третья. Длительный прием пищи увеличивает сытость, уменьшает количество съедаемой пищи и способствует хорошему пищеварению.

Просмотр телевизора также мешает правильному питанию. Отвлекаясь от приема пищи, человек съедает гораздо больше еды, требуемой для насыщения. За долгим просмотром телевизора с едой съедается огромное количество ненужной пищи. Переедание приводит к тяжести и увеличению массы тела.

Польза воды безгранична. Стакан теплой воды за 20-30 минут до еды способствует потреблению меньшего количества еды. Пить воду во время приема пищи не следует. Питье во время еды нарушает работу кишечника. Держите рядом с собой бутылку воды. Пейте постоянно небольшими глотками.

Советы, как правильно принимать пищу:

концентрируйтесь только на еде, не отвлекайтесь;

жуйте медленно, тщательно пережевывайте пищу;

не ешьте сразу до или после физических нагрузок;

не пересаливайте пищу;

не ложитесь в кровать сразу после приема пищи;

контролируйте поглощаемые калории;

старайтесь разнообразить рацион.

Ознакомление с 3 способами выработки полезных пищевых привычек привело к пониманию значимости изменения своего питания. Соблюдение приведенных выше правил благоприятно сыграет на вашем здоровье. Следование всем привычкам приведет к их выработке. Спустя 21 день контролировать себя не придется, привычки станут нормой и будут соблюдаться без труда. Организм скажет вам спасибо и будет радовать долгие годы.