Эти несколько напитков сделают ваше утро бодрым

Любители медитаций часто советуют начинать день с теплого напитка - стакана воды с лимоном или раствора спирулины. Чем полезны эти напитки и почему вам стоит заменить ими привычный зеленый чай, сообщает Ukr.media.

Матча

Матча - это форма зеленого чая, приготовленная путем измельчения зеленого чайного листа в порошок. Это напиток с высоким содержанием катехина, который называется EGCG (эпигаллокатехин галлат), который, как полагают, обладает противораковым действием. Исследования связывают зеленый чай с различными преимуществами для здоровья, такими как помощь в предотвращении сердечных заболеваний, диабета 2 типа и снижения веса.

Гречишный чай

Гречка содержит витамин Е, который поддерживает иммунную систему и способствует здоровью глаз. Фенольная кислота в гречишном чаи полезна для регулирования пищеварения и уменьшения воспаления в кишечнике. Селен, который также присутствует в чае, уменьшает воспаление и повышает иммунитет.

Спирулина

Спирулина - мощный источник питательных веществ. Она содержит растительный белок, называемый фикоцианин. Исследования показывают, что он может обладать антиоксидантными, обезболивающими, противовоспалительными и защитными свойствами для мозга. Много антиоксидантов в спирулине обладают противовоспалительным действием. Но спирулина также полезна для профилактики и лечения некоторых заболеваний, включая высокий уровень холестерина, гипертонию, диабет, депрессии, вирусный гепатит. Кроме того, она укрепляет иммунную систему и улучшает функцию почек и печени. Пить ее следует в соответствии с инструкцией, разбавляя в теплой воде.

Лимонад

Поскольку лимонад сделан из свежевыжатых лимонов, он должен быть полезным. Лимонный сок богат минералами и витамины, особенно витамин С, который помогает укрепить вашу иммунную систему. Он также помогает пищеварению, всасыванию минералов, и похудению. Но людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом стоит быть осторожными: лимонный сок может вызвать раздражение слизистой желудка, что спровоцирует боль. Разбавляйте лимонад медом, чтобы усилить пользу этого напитка.

Грейпфрутовый сок

Вместо апельсина, в котором много фруктозы, лучше выжать сок из менее сладкого плода. Грейпфрут - тропический цитрус, известный кисло-сладким вкусом. Он богат питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, что делает его одним из самых полезных для здоровья. Исследования показывают, что это может иметь важные преимущества для здоровья, включая потерю веса и снижение риска развития сердечных заболеваний.

Что бы вы не выбрали, старайтесь чередовать напитки между собой. Вместе со стаканом каждого напитка лучше выпивать такое же количество чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.