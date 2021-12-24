Почему учёные советуют пить горячую воду

Можно пить чистую воду или в виде чая. Некоторые даже подогревают соки. Многие диетологи и эксперты сходятся во мнении, что это хорошая привычка, сообщает Noticia.

Так поступают уже тысячи лет, например, на востоке. А теперь эта традиция нашла научное оправдание посредством исследования, опубликованного Публичной медицинской библиотекой США.

Жидкость может быть горячей, но ее температура не должна превышать 70 градусов. Выпить стакан теплой вода с утра – это как принять душ изнутри, говорят диетологи. Такая вода помогает выводить не переваривающиеся токсины и остатки пищи, облегчает стул кишечника, помогает контролировать артериальное давление, худеть, лучше справляться с простудой и избегать запоров, бороться со стрессом и тревогой, снимать застойные явления.

Питьевая теплая вода в течение дня помогает разжижать и выводить слизь. Пар, выделяемый горячей водой и вдыхаемый, когда вы подносите чашку ко рту, помогает очистить ноздри и даже облегчить головную боль, связанную с синуситом. Еще способен согревать слизистые оболочки носовых и горловых пазух и снимать сухость, вызванную холодом. Единственный недостаток – легко получить ожоги горла и дыхательных путей, если пить слишком горячую воду.