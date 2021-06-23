Выбираем вкусное и полезное масло для жарки
Большинству из нас известно, что жарить часто и много – не полезно для здоровья. Но и без сырников или слегка припущенных на сковороде овощей тоже мало кто выдержит. А весна началась и давно пора подумать о полезных завтраках, да и о полезном питании в целом, сообщает Сегодня.
Поэтому важно знать, на каком масле лучше жарить и как правильно это делать. Нутрициолог Лора Филиппова все разъяснила.
Почему жарить вредно?
"Часто и много жарить вредно в принципе. При нагревании до 110 градусов по Цельсию и выше абсолютно все растительные масла начинают окисляться. В первую очередь это те масла, которые содержат омега-3 и омега-6. Поэтому давайте минимизировать вред", – говорит Лора Филиппова.
На каком масле жарить нельзя?
На льняном, кукурузном, подсолнечном и масле виноградных косточек лучше не жарить.
На каком масле жарить лучше всего?⠀
- На оливковом. Оно содержит омега-9 и более устойчивое к нагреванию. Рафинированное оливковое масло можно поддавать непродолжительное время действию высоких температур
- Масло авокадо также устойчиво к высоким температурам
Еще варианты – твердые насыщенные жиры:⠀
- Кокосовое масло
- Сливочное масло
- Смалец
Насыщенные жиры образуют намного меньше канцерогенов. Но помним, что насыщенные жиры в большом количестве не полезны. Не злоупотребляйте!
Чтобы минимизировать вред от масла во время жарки⠀
- Всегда используйте минимум масла
- Посуда для приготовления еды должна быть с антипригарным покрытием. Можно жарить и на сухой сковороде, например, оладьи или блины
- Удаляйте лишний жир с помощью бумажных полотенец
- Котлеты и сырники можно выпекать в духовке без жарки. А можно котлеты немного обжарить и доготовить на пару или в духовке.
Что может нейтрализовать жир?
Маринованный имбирь и свежие овощи без заправки, листовые салаты и зелень, если есть их вместе с жаренными блюдами, помогают немного нейтрализовать жир.
Ирина Маслова