Модные тенденции в области напольных покрытий 2021

Модные тенденции присутствуют в разных сферах. На ежегодных выставках дизайнеры представляют новинки, самые популярные интерьеры, цвета и орнамента. А вы знали, что модные тренды есть и у напольных покрытий, сообщает Hackrea.

Предлагаем вам ознакомиться с новинками в дизайне для напольных покрытий. Интересные решения помогут обыграть комнату по вашему вкусу. При выборе подходящего стиля учитывают такие факторы:

планировка и зонирование пространства;

выбор мебели, освещения и отделочных материалов;

выбор текстиля – обивки мебели, штор и ковров.

Все это оказывает влияние на выбор подходящего напольного покрытия. Обратите внимание на следующие тенденции.

Возвращение к старине

Деревянный пол снова в тренде. Поверхность из добротной древесины – это красиво, практично и удобно. Особой популярностью пользуется массивная доска, отличающаяся выраженной текстурой.

Модно смотрится пол в стиле рустик. Актуальны волнообразные и неровные доски, которые прекрасно впишутся в уютный интерьер.

Комбинированные варианты

Разные напольные покрытия – идеальное решение для многофункциональных помещений. Вы можете выбрать такие решения, чтобы выделить отдельные зоны.

Часть пола может быть выложена плиткой, а остальная паркетом или досками. Сочетание из двух материалов смотрится оригинально. В тренде комбинации из паркета и керамической плитки, а также из древесины и натурального камня. Два вида напольных покрытий позволяют разделить участки в кухне-столовой. Для зоны с обеденным гарнитуром используйте темный оттенок дерева, а для рабочей зоны – светлые покрытия.

Стильная плитка

Эргономичное покрытие в виде плитки прекрасно подходит для кухни, холлов, прихожих и ванной комнаты. Керамическая плитка отличается не только функциональными достоинствами, но и обширным выбором оттенков и конфигураций. Необычные варианты позволят вам экспериментировать с интерьерами.

Для оформления выберите плитку с имитацией кожаного, деревянного или каменного пола. Стильно смотрятся геометрические орнаменты, выложенные из ярких плиток 2-3 оттенков.

К модным трендам относятся крупные узоры. Вы можете подобрать готовые решения или создать узоры, используя плитки нескольких цветов. Для жилых помещений выберите плитку с имитацией древесины. Это позволит создать более уютный интерьер.

Классический паркет

Паркет относится к самым аристократичным и дорогим вариантам напольного покрытия. Существует несколько способов укладки паркета. Пользуется популярностью классические французская и традиционная елочка. Классический вариант представляет собой элементы паркета разных оттенков. Такой пол выглядит респектабельно, оригинально и богато.

Красочные покрытия

Для окрашивания напольных поверхностей предусмотрен большой выбор узоров и оттенков. Это позволит быстро обновить пол.

Вы можете выбрать такие варианты: