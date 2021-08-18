Диетолог развенчала популярные мифы о белковой еде

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что повальное употребление пищи, богатой протеинами, это дань модным тенденциям. По ее словам, употребление батончиков, коктейлей и йогуртов, обогащенных белком, не поможет получить стройную фигуру, сообщает Обозреватель.

Добавки, которые рекомендуются вводить в рацион не всегда могут принести пользу.

В то же время Комиссарова подчеркнула, что употребление достаточного количества белков – это обязательное условие для здорового функционирования организма.

"Они необходимы для роста и развития, помогают расти и восстанавливаться мышцам, участвуют в работе иммунитета и регулируют множество биохимических реакций, помогают долго сохранять чувство сытости", – отмечает специалист.

Она объяснила, что повышенное количество белка нужно употреблять людям, которые активно занимаются спортом – 2 грамма протеина на 1 кг веса. А для здорового питания достаточно 0,8 грамм на килограмм.

Комиссарова добавила, что в среднем человек употребляет от 65 до 90 граммов белка в сутки, что является нормой.

Также диетолог считает, что наилучшими источниками протеинов будут продукты животного и растительного происхождения: мясо, рыба, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, и крупы.

"Самый лучший источник белка – это еда, а не порошки и протеиновые батончики", – акцентировала внимание врач.

Она подчеркивает, что порция протеиновой пищи должна составлять ¼ размера тарелки (примерно размер ладони без пальцев).

Норма употребления белковых продуктов. Источник: Instagram Альбина Комиссарова

Диетолог не видит смысла употреблять излишнее количество белка без цели нарастить мышечную массу. Однако максимально допустимое количество не должно составлять более 3 грамм на килограмм массы тела. Отмечается, что употребление протеинов выше нормы предполагает увеличение калорийности пищи и употребление красного мяса. Это может быть опасно для людей с болезнями почек и печени.

Количество белковой пищи должно составлять 1/4 размера тарелки. Источник: Instagram Альбина Комиссарова

"Если вы будете есть слишком много белка, то будете вытеснять из рациона другие продукты, которые не менее необходимы в рационе. Все должно быть в меру", – пояснила Комиссарова.

Протеиновые продукты и добавки могут быть полезны людям с высокой физической активностью, с ограничительной диетой, пожилым людям и вегетарианцам.

"Чаще всего норму белка можно набрать из еды. Например, в одном яйце около 6 граммов белка, в порции курицы около 30 грамм", – подчеркнула диетолог.

Комиссарова посоветовала перед употреблением протеиновых продуктов и добавок убедиться, что нет противопоказаний, смотреть на состав (особенное внимание на количество сахара), а также не забывать про разнообразие рациона.

Скриншот. Источник: Instagram Альбина Комиссарова

Скриншот поста. Источник: Instagram Альбина Комиссарова

Скриншот поста. Источник: Instagram Альбина Комиссарова