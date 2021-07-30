Самые опасные дороги в мире: топ-7 фото

Дороги посреди горной местности – всегда большое испытание для водителей. Оползни, снежные бури, переполненные грузовики – неполный перечень опасностей, которые можно встретить на своем пути, сообщает Обозреватель.

Однако какие роскошные пейзажи открываются во время путешествий на автомобиле в горах. В этом материале собраны 7 самых опасных дорог в мире, которые проверяют мастерство вождения.

Байбурт шоссе D915, Турция

Один неудачный поворот на серпантинах Байбурта может закончиться фатально.

Шоссе Байбурта было построено более ста лет назад на склоне горы Соганли. Его общая протяженность 179 км, но участок между городами Оф и Байбурт заставляет водителей очень медленно двигаться на холмах. Ужасный серпантин состоит из 29 поворотов, между которыми нет отбойников.

Шоссе Сычуань-Тибет, Китай

На Сычуань-Тибете есть опасность схождения лавин.

На дороге от города Чэнду к тибетскому поселку Лхаса водителей поджидает множество крутых поворотов, опасных лавин и оползней. Однако здесь можно наблюдать удивительные пейзажи через окно собственного автомобиля. Ходят легенды, что во время строительства шоссе погибло более 1000 рабочих, но и сейчас дорога продолжает уносить жизни автомобилистов.

Дорога в Северном Юнгасе, Боливия

Опасная автомагистраль тянется почти 400 километров

Этот отрезок называют "дорогой смерти". Он соединяет Лос-Юнгас с боливийской столицей Ла-Пас. Дорога была построена в 1930-х годах парагвайскими заключенными. Ежегодно здесь погибают почти 300 людей, но экстремалы едут сюда, чтобы получить дозу адреналина.

Тоннель Гуолянь, Китай

Тоннель Гуолянь открыли для движения в 1977 году.

Тоннель высоко в горах Тайхан на протяжении пяти лет вручную выбивали местные мужчины. Горные перевалы переплетаются с опасными обрывами и крутыми поворотами, но вид со скалы поражает туристов.

Каракорумское шоссе "Дружба", Китай-Пакистан

Под обвалами шоссе Каракорум погибло много людей.

Шоссе Каракорум расположено на высоте 4714 метров над уровнем моря, оно стало самой высокой асфальтированной дорогой на планете. Рукотворный путь называют "восьмым чудом света". Автомагистраль не раз разрушалась из-за сильных оползней.

Перевал Зоджи-Ла, Индия

Индийский перевал Зоджи-Ла открывает живописные пейзажи.

Магистраль расположена в удивительном месте, окружена двумя речными бассейнами, но закрыта шесть месяцев в году из-за серьезных снегопадов. Дорога пролегает на высоте 3528 метров над уровнем моря, поэтому важно не задерживаться на самой высокой точке, поскольку можно ощутить недостаток кислорода.

Шоссе Гана, Гавайи

Мостам на шоссе Гана почти по 100 лет.

Гана – один из самых дьявольских маршрутов на Земле. Шоссе соединяет города Кахулуи и Гану. Его труднопроходимость состоит не только из узких дорожек, но и многочисленных поворотов, а также сложных мостов, большинство из которых совсем старые.

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