Лютеин влияет на здоровье глаз и зрение

Что такое лютеин и для чего он нужен? Какие продукты являются источником лютеина? Как приготовить эликсир для зрения, сообщает Здоровье и Долголетие.

Для хорошего зрения необходимо поступление в организм не только каротина, но и лютеина.

Лютеин это желтый пигмент, содержащийся преимущественно в продуктах зеленого, желтого и оранжевого цвета (овощи, фрукты, яичный желток). В организм человека лютеин поступает с пищей, образовываться в организме он не может. Из данного видео вы сможете подробнее узнать, как поддержать здоровье глаз.