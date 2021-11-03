Лайфхак: как почистить гранат за 30 секунд

Гранат – это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Он содержит рекордное количество антиоксидантов, богат витамином С, защищает от болезни Альцгеймера, улучшает пищеварение, помогает при артрите, полезен при болезнях сердца, улучшает память и укрепляет иммунитет, сообщает Сегодня.

Лайфхак, как выбрать вкусный гранат

Гранат не должен быть слишком круглым. Выбирайте фрукт с четко выраженными контурами. Это значит, что семена уже налились.

Мягкие на ощупь гранаты – плохой знак. Это значит, что фрукт перемерз или подгнил. Поэтому, выбирать нужно только твердые плоды.

Как едят гранат

Гранат подают, как гарнир к тяжелым блюдам, например, к жареному мясу, но не больше столовой ложки семян в салаты или основные блюда.

Если просто есть гранат в качестве перекуса, идеальная порция – не больше половины плода за один раз. Полезнее всего фрукт в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции один к одному.

Лайфхак, как почистить гранат быстро и без брызг