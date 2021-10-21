Десять идей дизайна ванной комнаты маленького размера

Маленькая ванная комната – распространенное явление в хрущевках, построенных в советское время. Но, тем не менее, всем хочется иметь удобную и комфортную зону для водных процедур, сообщает Prostobank.

Создать правильный современный дизайн интерьера ванной в условиях дефицита свободного места — непросто. Ведь нужно разместить все самое необходимое всего лишь на нескольких квадратных метрах.

Для реального увеличения пространства в очень маленькой ванной комнате есть только один способ – перепланировка.

Площадь можно увеличить, объединив комнату с соседним помещением. В наших стандартных квартирах обычно объединяются туалет с ванной или совмещенный санузел с прилегающей кладовкой. Эти варианты достаточно затруднительны — они требуют демонтаж перегородок и труб, узаконивание перепланировки и т.д.

Поэтому, более доступный вариант – это визуальное увеличение помещения.

Для маленькой ванной комнаты важны не только правильная планировка, но и отделка, с помощью которой можно расширить пространство. Профессиональные дизайнеры для этого применяют различные приемы.

1. Правильная планировка. В основе планировки маленькой ванной комнаты лежит рациональное использование пространства. Откажитесь от всего лишнего и мелочей. Оставьте раковину, ванну (душ), полотенцесушитель, шкафчик для косметики и, если хватает места, стиральную машину. Используйте угловое расположение элементов интерьера, избегайте больших шкафов. Выбирайте мебель и оборудование минимального размера с обтекаемыми краями. Для уюта и комфорта желательно спрятать все трубы за гипсокартонную стену, в которой можно сделать дополнительные ниши. Используйте все возможные пустоты.

2. Светлые и холодные оттенки. Цвет для маленького помещения - это один из основных инструментов визуального увеличения пространства. Лучше использовать светлые тона и холодные оттенки. К ним можно добавить пару ярких, теплых пятен (легкий декор). Не «разбивайте» помещение, используя контрастные цвета на одной стене. Если вы хотите использовать несколько цветов в ванной комнате, то делайте это на разных стенах. Избегайте отделочных материалов с крупным изображением. Лучше отдавать предпочтение легкому и изящному рисунку на плитке. Мебель также желательно выбрать в тон с плиткой. «Растворяясь» в ней, она как бы расширит стены.

3. Используйте мелкую плитку. Чаще всего в ванной комнате основным отделочным материалом является керамическая плитка. Так вот, чем меньше размер ванной комнаты, тем меньше должна быть плитка. Идеальный вариант – стеклянная мозаика.

4. Зеркала. Продумывая дизайн ванной комнаты маленького размера, не забывайте о зеркалах. Они отлично отражают свет, это помогает визуально увеличить комнату. Помимо основного зеркала над раковиной, используйте отражающие элементы на кафеле. Если нет места для зеркала, повесьте шкафчик с зеркальной дверцей.

5. Глянцевый потолок. Отличное решение для маленькой ванной комнаты - глянцевый натяжной потолок, который действует по принципу зеркала: отражая свет - увеличивает пространство. Такой потолок имеет еще одно преимущество – при затоплении сверху, ваша ванная комната будет в безопасности.

6. Витражная стена. Если есть возможность, часть стены в маленькой ванной комнате можно заменить витражным или матовым стеклом, которое будет пропускать свет с другой комнаты. Такое решение может стать изюминкой интерьера.

7. Компактная сантехника. Умывальник и раковину выбирайте небольшого размера. Если наличие ванны для вас не принципиально, ее можно заменить на душевую кабину. Выбирайте модель с прозрачным, а не матовым стеклом. Это сэкономит место.

Если же без ванны вы не представляете свою жизнь, то сегодня производители предлагают специальную сантехнику, которая предназначена именно для маленьких помещений. Так, к примеру, есть совмещенные варианты: ванна – умывальник, ванна – душ и др.

8. Двери в малой ванной комнате лучше установить так, чтобы они открывались наружу. Так, в открытом состоянии они не будут занимать место в помещении.

9. Если в ванной комнате есть унитаз, то его лучше установить на противоположной стороне от двери. Это освободит центральную часть комнаты.

10. Хорошее освещение в ванной комнате играет немаловажную роль. Правильно подобранный свет подчеркнет достоинства помещения и поможет создать хорошее настроение. Освещение в ванной должно быть достаточно яркое, но без слепящего направленного света. Используйте несколько источников света: потолочное и боковое освещение (над зеркалом или по бокам). Можно также установить подсветку ванны.

Грамотная планировка ванной комнаты, удачное размещение мебели, компактная сантехника, правильные отделочные материалы и хорошее освещение – вот основа удачного дизайна для малогабаритной ванной комнаты.