Модные идеи дизайна детской комнаты

Модные идеи дизайна детской комнаты

Эксперты советуют проводить ремонт в детской комнате каждый год, чтобы полностью удовлетворить все нужды малыша, его рост и смену увлечений. Малыш растет и развивается, меняются его интересы, вот почему важно разместить в детской разные предметы для разностороннего развития, сообщает Prostobank.

Во время выбора дизайна детской необходимо учитывать вкусы и пожелания ребенка, его пол, возраст и особенности характера. Новорожденному не нужна отдельная комната. За ним постоянно нужен присмотр и уход, а это легче делать, если его кровать находится в родительской спальне.

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Малыш детсадовского возраста имеет большое количество разнообразных игрушек, для хранения которых нужно предусмотреть удобные емкости.

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Обязателен и стол для игр, так как в этот период ребенок много рисует, собирает конструктор, другими словами активно развивается.

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По мере своего роста дети часто приводят друзей – это значит, что следует максимально сократить их передвижение в помещении.

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При выборе цвета для детской комнаты стоит учесть ряд неписанных правил:

  • пол должен быть темнее стен;
  • для маленьких детей выбирайте яркие и жизнерадостные цвета;
  • каждый цвет имеет свое психологическое воздействие: красный, оранжевый – стимуляторы, голубой и зеленый успокаивают и т.д,;
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  • для гиперактивных деток лучше выбирать спокойные тона, для спокойных и тихих - наоборот;
  • если комната выходит на солнечную сторону, лучше отдать предпочтение холодным тонам (голубой, зеленый, розовый);
  • если в комнату редко попадают солнечные лучи, то ее необходимо оформлять в теплых тонах (желтый, оранжевый).
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Не забывайте и о безопасности детской комнаты:

  • самое важное – это прочная мебель, без острых выступов и краёв. Желательно, чтобы мебель была изготовлена из натуральных, экологически чистых материалов, которые не содержат феноловых смол и других ядовитых веществ;
  • при наличии высоких шкафов и полок необходимо проконтролировать надежность их креплений;
  • маленькие дети не должны спать на верхнем ярусе кровати, лучше отдать предпочтение двум раздельным кроватям;
  • не рекомендуется ставить стулья или кровати у окон;
  • никаких стеклянных шкафов и сервизов;
  • обязательный пункт - предохранительные запорки на окнах;
  • горячую поверхность радиаторов отопления необходимо защитить решёткой;
  • помните об электричестве: из соображений безопасности важно не забыть, что в электрические розетки следует вставлять защитные пластмассовые заглушки, а лампы стоит прочно крепить к цоколям, идеальный вариант - использовать скрытую электропроводку.

Идеи детской комнаты для мальчика:

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Идеи детской комнаты для девочки:

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Идеи детской комнаты для двоих:

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