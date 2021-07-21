Косметика с пробиотиками: как работает и кому она необходима

Все большую популярность в косметологии набирает уход с пробиотиками, ведь такие косметические средства обещают общее оздоровление и омоложение кожи. Разберемся, как они работают, сообщает Вона.

Средства с пробиотиками: что это такое

Пробиотик - это бифидобактерии и лактобактерии, которые часто используют и с лечебно-профилактической целью. По сути, это живые полезные бактерии, и они оказывают положительное влияние на состояние кожи. В производстве косметики используют не саму бактерию, а ее производные в виде лизатов и фильтрата - они помогают укрепить естественный защитный барьер кожи, осветляют пигментацию, уменьшают воспаление или способствуют выработке керамидов.

Процесс выглядит примерно так: бактериальные культуры высеваются в питательную молочную среду, культивируются, затем подвергаются гидролизу с помощью пищевых ферментов. В итоге получается продукт жизнедеятельности бактерий, состоящий из свободных аминокислот, различных пептидов, дисахаридов, полисахаридов, фракций цитоплазмы, продуктов метаболизма бактерий - своеобразный иммуномодулирующий коктейль, который создает на поверхности кожи оптимальную среду для размножения нормальной микрофлоры. Поэтому уход с пробиотиками косметологи называют лучшим помощником для ускорения процессов регенерации, защиты от окружающей среды, а также создания барьера от появления воспалений и преждевременного старения. Особенно необходима пробиотическая поддержка после стрессовых воздействий на кожу - солнечного излучения, перепадов температур, а также агрессивных косметических процедур.

Кому подойдет косметика с пробиотиками

Главное преимущество косметики с пробиотиками заключается в том, что она поддерживает естественную микрофлору кожи и устраняет вредные бактерии. Поэтому, если беспокоят высыпание, раздражение или воспаление, такие средства могут помочь решить проблему.

Кроме того, пробиотики восстанавливают и укрепляют защитный барьер кожи, так как участвуют в процессе формирования церамидов. Именно поэтому уход с лактобактериями подойдет сухой и чувствительной коже.

Также пробиотики - источник молочной кислоты, которая стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и улучшает структуру коллагена в клетках кожи, поэтому косметика с ними в составе сможет существенно улучшить состояние кожи с возрастными изменениями. А еще пробиотики прекрасно нейтрализуют свободные радикалы, поэтому считаются хорошими антиоксидантами.

Косметика с пробиотиками прекрасно подходит женщинам с сухой, стянутой, проблемной, склонной к акне, чувствительной, ослабленной и увядающей кожей. Найти сегодня такой ценный компонент можно практически в любом средстве. Чаще всего косметологи советуют использовать сыворотки с пробиотиками, ведь концентрация активных веществ в них гораздо выше. Такой уход восстанавливает естественную микрофлору кожи, ускоряет процессы регенерации, повышает упругость, уменьшает глубину морщин, восстанавливает барьерные функции кожи, а также препятствует потере влаги в клетках кожи. Наносить сыворотку можно утром и вечером на тонизированную немного влажную кожу.

Также встретить бифидобактерии можно в различных масках для лица. Например, альгинатные маски с пробиотиками способствуют ускорению синтеза естественного коллагена и волокон эластина, а также обладают регенерирующими свойствами и повышают упругость кожи. А тканевые маски с перебродившим компонентами, например, с ферментами рисовых отрубей, оказывают регенерирующее действие на кожу, успокаивают и снимают покраснения, а также насыщают ее полезными компонентами.

Не стоит забывать об очищении кожи - пробиотики в составе гелей и тоников разглаживают морщины, выравнивают рельеф кожи и придают лицу свежего, сияющего вида, но самое главное - такие косметические средства постепенно восстанавливают микрофлору кожи, а значит, оздоравливают ее в целом.