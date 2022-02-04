Самомассаж головы: как и зачем делать

Массаж это всегда приятно. Вне зависимости от того, делает его профессионал или вы сами решили немного побаловать себя. Прикосновения вызывают приятные ощущения, так же вырабатывается гормон окситоцин, благодаря ему снижается уровень беспокойства, сообщает Womlifeclub.

Особенно приятным и по-настоящему расслабляющими можно назвать массаж головы и лица. Эти два вида массажа благотворно влияют на состояние нашей нервной системы. Благодаря им можно получить комплексное расслабление всего тела. Так как эти зоны взаимосвязаны, делать нужно оба вида массажа за один сеанс, чтобы достичь необходимого эффекта. Самомассаж лица включает в себя и массаж зоны декольте — это особенно актуально для представительниц прекрасного пола, ведь с годами она становится менее привлекательной.

Самомассаж головы необходимо делать вместе с расслаблением шеи. Расслабить шею можно с помощью массажа или с помощью специальных упражнений. Какие упражнения расслабляют мышцы шеи, как сделать самомассаж головы? Смотрите более подробно в видео.