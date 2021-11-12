Коллаген, гиалуроновая кислота и биотин: особая польза

С годами люди меняются внешне и замечают, что кожа уже не выглядит такой бархатистой, как в юности. На ней появляются морщинки, отеки и пигментация. А с наступлением менопаузы женщины начинают искать способ удержать молодость с помощью кремов, пищевых добавок и различных процедур, сообщает Сlutch.

Какие вещества помогают сохранить естественную красоту кожи?

Чем полезен коллаген?

Коллаген – популярный компонент антивозрастных средств по уходу за лицом. Это – соединительный белок, благодаря которому поддерживается упругость и тонус кожи. Витамин С способствует выработке коллагена. Однако мало кто знает, что в нем нуждается не только кожа, но также суставы и связки.

Организм активно вырабатывает коллаген до 25 лет, после чего в течение последующих пяти лет теряется 30% и с каждым годом – еще по 2%. В результате гормональной перестройки в 40-45 лет на лице появляются глубокие морщины, мешки и синяки под глазами.

Благодаря разработкам современной медицины появилось несколько способов насытить организм коллагеном. В небольших количествах он содержится в мясе, но поскольку найти этот белок можно не во всех тканях животных, порции будет недостаточно. Поэтому самый доступный и подходящий из источников – коллагеновые пептиды. Их получают естественным образом из белка коллагена. Коллагеновые пептиды употребляют не только женщины, желающие удержать молодость, но даже профессиональные спортсмены. Атлеты, принимают пищевые добавки с коллагеном, чтобы сохранить здоровье суставов и в комплексе излечить болезни соединительных тканей на начальных стадиях.

Как работает гиалуроновая кислота?

Гиалуроновая кислота является еще одним важным строительным материалом организма. Она содержится в соединительных тканях и тканях нервной системы, костях, во всех биологических жидкостях человека, но 50% ее количества находится в коже. Являет собой желеобразную материю. Только одна молекула гиалуроновой кислоты удерживает влагу до тысячи раз больше своего веса и, таким образом, помогает воде сохраниться в тканях. Соответственно, благодаря ей кожа остается упругой, мягкой, нормализуется работа сальных желез.

Эта кислота влияет на регенерацию клеток и способствует омолаживанию, ведь именно за счет достаточного количества воды в организме кожа выглядит свежей и сохраняет тонус. Гиалуронка создает на дерме невидимую пленку, которая уберегает ее от неблагоприятных факторов окружающей среды, включая палящее солнце на улице в теплую пору года и сухой воздух в помещении – в холодную. Также она способствует выработке выше упомянутого коллагена.

Гиалуроновая кислота родственна организму. Она активно вырабатывается до 25 лет, но природные запасы уменьшаются. Кислота проникает в самые глубокие слои дермы, которые нуждаются в интенсивном увлажнении, поэтому верхние шары начинают увядать. Поэтому ее добавляют в омолаживающие средства по уходу за кожей и пищевые добавки, которые приносят пользу всему организму.

Что такое биотин?

Биотин еще называют витамином В7, который организм требует в небольших порциях. Он способствует выработке глюкозы для энергии, жирных аминокислот – для строения белков, а также важен для кожи, волос, ногтей, поскольку обеспечивает обновление клеток и способствует метаболизму. Именно поэтому биотин известен как «витамин красоты». Вырабатывается бактериями пищеварительного тракта.

Биотин содержится в бобах, яичном желтке, дрожжах, печени и почках. Также его добавляют в состав омолаживающих кремов, которые способствуют регенерации кожи. А вместе с тем исследования показали, что витамин В7 приносит особую пользу волосам: при недостатке они начинают тускнеть, ослабевать и выпадать.

Лена Феськова