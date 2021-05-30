Ученые экспериментально подтвердили существование "эффекта дверного проема"

Психологи из Университета Бонда в Австралии провели серию экспериментов по выявлению так называемого "эффекта дверного проема". Суть феномена в том, что когда человек меняет местоположение, и входит в новое помещение, то его мозг, порой, теряет связь с предыдущей задачей. Наше сознание как бы "обнуляется", освобождается для решения новых задач, даже если предыдущая была очень важна, но оказалась брошена на полпути, сообщает Техкульт.

В ходе эксперимента 74 добровольца перемещались в виртуальной реальности между комнатами, выполняя несложные задания, вроде запоминания количества увиденных предметов одного цвета. Изначально эффект не проявлялся, и тогда испытатели начали увеличивать нагрузку, добавляя все новые задачи. Через несколько итераций, когда мозг оказался перегружен работой, он перешел в уязвимое состояние, и проявился тот самый феномен – при переходе в новое помещение в ВР испытуемые ощущали нечто вроде резкого «стирания памяти» и недоумевали, что произошло.

На практике мы можем столкнуться с данным эффектом в торговом центре – пока проходишь мимо бутиков, мозг настроен на одну волну, но стоит выйти на парковку, как он тут же переключается. Если это произошло внепланово, есть риск забыть купить то, что было нужно. По схожим причинам люди теряют вещи, забывают в разных местах детей и домашних питомцев, сталкиваются с трудностями на работе. Увы, организовать мир по принципу единого пространства без границ невозможно, а потому — надо тщательно планировать свою деятельность во избежание досадных упущений, вызванных особенностями нашей психики.