Приготовить фитнес-батончики дома: простые рецепты
Фитнес-батончики — довольно спорный продукт. Когда в магазинах только появились ароматные хрустяшки в ярких упаковках, казалось, вот он: идеальный десерт, сообщает Вести.
Конец мучениям на несладких диетах, можно есть — и не толстеть. Но совсем скоро эйфория поутихла, а ей на смену пришли грустные вердикты врачей и тренеров: в популярных фитнес-батончиках слишком много сахара, похудеть с ними невозможно, и все мы попались на лихой крючок маркетологов.
Полезные фитнес-батончики: правда или миф?
Конечно, правда. Полезные вкусняшки есть, но при одном из условий: или это будет стоить очень дорого, или придется делать их самостоятельно. Может показаться, что это сложно, однако, приготовить фитнес-батончики в домашних условиях — дело сноровки и 20 минут времени. К тому же, вы точно будете знать, что едите: без скрытых ингредиентов в составе и заумных терминов.
Фитнес-батончики с творогом
Время приготовления: 30 минут
Каждый уважающий себя ценитель ПП знает, как важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. В этом поможет творожный батончик.
Ингридиенты:
- творог — 200 г;
- овсяные хлопья — 5 ст. л.;
- отруби — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.
Приготовление:
- Поставьте духовку разогреваться до 150 градусов.
- Все ингредиенты смешать и перемолоть в блендере.
- Из готовой смеси формируем батончики (будьте внимательны: их толщина должна быть от 0,5 до 1 см, иначе они не пропекутся или сгорят).
- Выкладываем батончики на противень, и отправляем в духовку на 20 минут.
- Выложите их на тарелку, дайте немного остыть, после чего — смажьте каждый батончик каплей меда.
- Учитывайте, что мед нельзя разогревать выше 60 градусов, иначе он теряет полезные свойства!
Фитнес-батончики с йогуртом
Время приготовления: 40 минут
Йогурт — отличная штука, в плане помощи кишечнику. Он способен улучшить пищеварение и укрепить иммунитет, а в составе батончика — максимально повысить его пользу.
Ингридиенты:
- семечки подсолнечника – 50 г
- арахис – 90 г
- кунжут – 50 г
- овсяные хлопья – 50 г
- финик – 120 г
- йогурт – 50 г
- масло – 1 ч. л.
- мед или сироп по вкусу – 1 ч. л.
Приготовление:
- Овсяные хлопья залейте йогуртом, и дайте ему впитаться.
- Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
- Предварительно очищенный арахис измельчите в блендере вместе с маслом и медом.
- Отдельно соедините семечки и кунжут, добавьте к ним измельченный арахис, финики и замоченную овсянку.
- Полученную массу перемешайте, и равномерно распределите по противню, застеленному бумагой для выпечки.
- Отправляем наши батончики в духовку на 12-15 минут. Как только батончики подрумянятся, смело доставайте их и разрезайте на порционные куски.
Фитнес-батончики со сметаной
Время приготовления: 1,5 часа
Сметана — довольно питательный продукт, поэтому делает фитнес-батончик еще питательнее, чем обычно. Помните об этом, когда планируете свой рацион. Такая штука вполне может заменить прием пищи.
Ингридиенты:
- сметана — 50 г
- финик — 100 г
- курага — 100 г
- изюм — 60 г
- яблоко — 150 г
- растительное масло — 2 ст. л.
- овсяные хлопья — 40 г
- миндальная мука — 40 г
- имбирь — 1 ч. л.
Приготовление:
- Поставьте духовку разогреваться до 120 градусов.
- Мелко нарежьте яблоки, курагу и финики.
- Взбейте в блендере до однородной массы яблоки вместе с имбирем и сметаной.
- Отдельно соедините измельченную курагу, финики, яблочную смесь, изюм, миндальную муку, овсянку и растительное масло. Тщательно перемешайте.
- Полученную смесь выложите на противень, застелив его бумагой для выпечки.
- Отправьте противень в духовку на 1,5 часа.
- Дайте смеси остыть, и нарежьте батончики удобного размера.