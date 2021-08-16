Приготовить фитнес-батончики дома: простые рецепты

Фитнес-батончики — довольно спорный продукт. Когда в магазинах только появились ароматные хрустяшки в ярких упаковках, казалось, вот он: идеальный десерт, сообщает Вести.

Конец мучениям на несладких диетах, можно есть — и не толстеть. Но совсем скоро эйфория поутихла, а ей на смену пришли грустные вердикты врачей и тренеров: в популярных фитнес-батончиках слишком много сахара, похудеть с ними невозможно, и все мы попались на лихой крючок маркетологов.

Полезные фитнес-батончики: правда или миф?

Конечно, правда. Полезные вкусняшки есть, но при одном из условий: или это будет стоить очень дорого, или придется делать их самостоятельно. Может показаться, что это сложно, однако, приготовить фитнес-батончики в домашних условиях — дело сноровки и 20 минут времени. К тому же, вы точно будете знать, что едите: без скрытых ингредиентов в составе и заумных терминов.

Фитнес-батончики с творогом

Время приготовления: 30 минут

Каждый уважающий себя ценитель ПП знает, как важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. В этом поможет творожный батончик.

Ингридиенты:

творог — 200 г;

овсяные хлопья — 5 ст. л.;

отруби — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Поставьте духовку разогреваться до 150 градусов.

Все ингредиенты смешать и перемолоть в блендере.

Из готовой смеси формируем батончики (будьте внимательны: их толщина должна быть от 0,5 до 1 см, иначе они не пропекутся или сгорят).

Выкладываем батончики на противень, и отправляем в духовку на 20 минут.

Выложите их на тарелку, дайте немного остыть, после чего — смажьте каждый батончик каплей меда.

Учитывайте, что мед нельзя разогревать выше 60 градусов, иначе он теряет полезные свойства!

Фитнес-батончики с йогуртом

Время приготовления: 40 минут

Йогурт — отличная штука, в плане помощи кишечнику. Он способен улучшить пищеварение и укрепить иммунитет, а в составе батончика — максимально повысить его пользу.

Ингридиенты:

семечки подсолнечника – 50 г арахис – 90 г кунжут – 50 г овсяные хлопья – 50 г финик – 120 г йогурт – 50 г масло – 1 ч. л. мед или сироп по вкусу – 1 ч. л.

Приготовление:

Овсяные хлопья залейте йогуртом, и дайте ему впитаться.

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Предварительно очищенный арахис измельчите в блендере вместе с маслом и медом.

Отдельно соедините семечки и кунжут, добавьте к ним измельченный арахис, финики и замоченную овсянку.

Полученную массу перемешайте, и равномерно распределите по противню, застеленному бумагой для выпечки.

Отправляем наши батончики в духовку на 12-15 минут. Как только батончики подрумянятся, смело доставайте их и разрезайте на порционные куски.

Фитнес-батончики со сметаной

Время приготовления: 1,5 часа

Сметана — довольно питательный продукт, поэтому делает фитнес-батончик еще питательнее, чем обычно. Помните об этом, когда планируете свой рацион. Такая штука вполне может заменить прием пищи.

Ингридиенты:

сметана — 50 г финик — 100 г курага — 100 г изюм — 60 г яблоко — 150 г растительное масло — 2 ст. л. овсяные хлопья — 40 г миндальная мука — 40 г имбирь — 1 ч. л.

Приготовление: