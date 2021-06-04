Почему детям и подросткам меряют давление на обеих руках
Ученые из детского научно-исследовательского института Мердока (Австралия) установили, что давление детям и подросткам следует измерять на обеих руках, поскольку у многих детей наблюдаются существенные различия в показателях давления, в зависимости от того, какая рука использовалась для измерения, сообщает UkrMedia.
Эти различия могут привести к ошибкам в диагнозе.
В исследовании специалистов приняли участие 118 детей в возрасте от 7 до 18 лет, набранных из дневной кардиологической клиники в Мельбурне. Каждому ребенку в течение всего эксперимента измеряли давление на обеих руках.
По результатам исследования, ученые обнаружили, что у каждого четвертого здорового ребенка есть разница между давлением на правой руке и на левой. Эта разница была в два раза больше у участников, перенесших операцию на аорте, которую часто делают младенцам с врожденными пороками сердца.
"Если разница артериального давления превышает пять миллиметров ртутного столба, можно поставить ложный диагноз. Но у детей разница может превышать десять миллиметров. Это может привести к невозможности идентифицировать первую или вторую стадию гипертензии. Поскольку артериальное давление, измеренное на правой и левой руке ребенка, часто отличается, важно проводить измерения на обеих руках, чтобы поставить правильный диагноз. Точная оценка артериального давления у детей имеет решающее значение для определения потенциального риска повреждения сердца и кровеносных сосудов ", — говорит Мелани Кларк, ведущий автор исследования.