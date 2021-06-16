Врач назвала источники весенней аллергии: как их определить
Аллерголог, пульмонолог, педиатр, кандидат медицинских наук и основательница медицинского аллергологического центра Майя Руселевич назвала истинные источники весенней аллергии, сообщает Сlutch.
Если вы подозреваете аллергию на пыльцу деревьев, но симптомы возобновляются или усугубляются еще и после перекусов, вспомните, что вы ели:
- косточковые фрукты (яблоко, груша, вишня, персик, киви, абрикос, клубника);
- орехи и бобы (грецкий орех, лесной орех, миндаль, арахис, соя, фасоль, горох);
- овощи (морковь, сельдерей, петрушка, спаржа, картофель).
Все эти продукты усугубляют проявления поллиноза. Дело в том, что у молекул пыльцы некоторых деревьев и молекул некоторых продуктов схожие белковые структуры. У обоих в составе есть белки суперсемейства PR-10. При аллергии на пыльцу растений, организм воспринимают съеденное яблоко, морковь или орех как пыльцу, например, березы. И отвечает проявлением аллергической реакции. Это называется перекрестная аллергия.
Если вы замечаете после съеденных вышеперечисленных продуктов обострение аллергических реакций, вплоть до ангионевротического отека (это отек глубоких слоев дермы и подкожных тканей), нужно обязательно обратиться к доктору-аллергологу. Врач назначит моллекулярную диагностику, чтобы выявить источник истинной аллергии. Его обязательно нужно будет исключить.
При аллергии на одно дерево могут появляться симптомы аллергии на другое, а также, на продукты питания.
Автор: Екатерина Марченко.