Врач назвала источники весенней аллергии: как их определить

Аллерголог, пульмонолог, педиатр, кандидат медицинских наук и основательница медицинского аллергологического центра Майя Руселевич назвала истинные источники весенней аллергии, сообщает Сlutch.

Если вы подозреваете аллергию на пыльцу деревьев, но симптомы возобновляются или усугубляются еще и после перекусов, вспомните, что вы ели:

косточковые фрукты (яблоко, груша, вишня, персик, киви, абрикос, клубника);

орехи и бобы (грецкий орех, лесной орех, миндаль, арахис, соя, фасоль, горох);

овощи (морковь, сельдерей, петрушка, спаржа, картофель).

Все эти продукты усугубляют проявления поллиноза. Дело в том, что у молекул пыльцы некоторых деревьев и молекул некоторых продуктов схожие белковые структуры. У обоих в составе есть белки суперсемейства PR-10. При аллергии на пыльцу растений, организм воспринимают съеденное яблоко, морковь или орех как пыльцу, например, березы. И отвечает проявлением аллергической реакции. Это называется перекрестная аллергия.

Если вы замечаете после съеденных вышеперечисленных продуктов обострение аллергических реакций, вплоть до ангионевротического отека (это отек глубоких слоев дермы и подкожных тканей), нужно обязательно обратиться к доктору-аллергологу. Врач назначит моллекулярную диагностику, чтобы выявить источник истинной аллергии. Его обязательно нужно будет исключить.

При аллергии на одно дерево могут появляться симптомы аллергии на другое, а также, на продукты питания.

Автор: Екатерина Марченко.