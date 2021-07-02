Дизайн двора частного дома: оригинальные идеи в фото

Создание гармоничного образа двора, расположенного вокруг частного дома, относится к разновидностям ландшафтного дизайна. И если принято решение самостоятельно воплотить в реальность эту творческую деятельность, следует проанализировать некоторые её аспекты и принципы, а также оформить дизайн двора частного дома так, чтобы он не только удовлетворял ваш вкус, но и отражал общую стилистику участка, сообщает Дом мечты.

Красивый двор — модная тенденция или необходимость

Внешний антураж двора играет значительную роль, поскольку именно его видят домочадцы и гости входящие в дом. Поэтому важно, чтобы атмосфера на этом пространстве располагала к приятному времяпровождению и отдыху.

Следует внимательно продумать расположение клумб и цветников, зеленых групп, различных построек, декоративных элементов украшающих сад. Дизайн двора частного дома должен радовать, привлекать и быть гармоничным в любое время года.

Пристроив к дому небольшую открытую террасу на ней можно создать уютный уголок для отдыха.

Небольшой уютный задний дворик в скандинавском стиле.

Приступая к оформлению придомовой территории, внимательно изучают весь участок, поскольку важно учесть его особенности.

Это позволит решить, какие элементы оформления будут использованы, например, при перепадах высот.

В таких ситуациях эффектно выглядят террасы пристроенные к дому или отдельно стоящие беседки.

Не менее органично в дизайн двора частного дома вписывается живописный альпинарий .

. Будут уместны элементы вертикального озеленения, цветы в подвесных кашпо.

Ровная поверхность предполагает четкое планирование размещения дорожек, клумб, декоративных водоемов, посадок.

Подвесные лампочки изящно украсят современный двор частного дома.

Удобные шезлонги помогут максимально расслабиться и приятно отдохнуть в саду.

Организовать место отдыха можно где угодно, в том числе и под навесом открытой террасы.

Хорошее освещение позволит проводить время на свежем до позднего вечера.

Прежде чем приступить к оформлению двора, нужно определиться с необходимостью возведения подсобных помещений с подбором места для их расположения и определением оформительских элементов, которые будут скрывать возможные не очень эффектные их внешние поверхности.

В зависимости от площади участка рассчитывают количество приоритетных зон, среди которых могут быть игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, кухонные уголки и т.д.

Иметь отдельную зону барбекю во дворе частного дома — мечта любого дачника.

Красивый дворик с камином, печью и зоной барбекю.

Важно! Мебель удобнее использовать складную, чтобы по мере необходимости убирать её, освобождая место.

Декор для участка

Разрабатывая дизайн двора частного дома, следует продумать каждую мелочь. Одной из таких важных деталей является использование декоративных элементов в качестве украшения участка.

Наибольшей популярностью пользуются яркие декоративные скульптурные изображения животных, птиц, сказочных персонажей. Их можно сделать своими руками из любого подручного материала, например пластиковых бутылок.

Необычная композиция из лейки и гирлянды.

Даже обычную садовую тачку можно превратить в настоящий арт-объект.

Декоративный колодец сделанный из обычных досок.

Если заниматься оформлением собственного придомового участка планомерно и без спешки, то это занятие превратится в увлекательное творчество, в котором удастся проявить свои художественные наклонности всем домочадцам.