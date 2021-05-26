Тенденции стильных стрижек для кудрявых волос в 2021 году

Тенденции стильных стрижек для кудрявых волос в 2021 году

Если с прямыми волосами на 2021 нам все ясно, то как насчет вьющихся? Стрижки для прямого и кудрявых волос не могут быть универсальными - кудрявые локоны более непослушные, требуют особого ухода и, вообще, им не подходят обычные техники, сообщает Вона.

Сегодня мы расскажем именно о модных тенденциях для кудрявых волос - обладательницы милых завитков берите статью себе на заметку!

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Если у вас вьющиеся мягкие волосы с крупными локонами, вам идеально подойдет объемная короткая стрижка в стиле пикси. На затылке лучше сделать волосы как можно короче, а сверху оставить объемную «шапку» кудряшек, которые можно подчеркнуть необычной окраской.

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Боб тоже может подойти женщинам с кудрявыми волосами. Правда, техника стрижки будет отличаться: вьющиеся волосы стригут насухо, чтобы получить ровную и четкую форму с сохранением завитка. Боб на вьющиеся волосы могут быть укороченным или средним - именно эти две тенденции будут господствовать в 2021 году.

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Пикси-ирокез - идеальный и модный вариант короткой стрижки. Она особенно красиво смотрится на не густо волосах с мелкими кудрями.

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Еще один смелый вариант предыдущей стрижки. Чем короче волосы на затылке и по бокам, тем объемнее кажутся верхушка и челка у лба.

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Пикси-ирокез можно комбинировать с челкой, если можно так назвать несколько свободных кудряшек на лбу. Такая стрижка хорошо подойдет овальном типа лицо с тонкими чертами.

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Средний боб с челкой и слоями на затылке. Стрижка не сложная, но одна из самых подходящих для густых вьющихся волос. Идеальная и стильная форма!

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Классика для афрокучерив: стрижка каре слоями. Получается стильный А-силуэт, благодаря которому прическа держит форму. Длина волос при этом может быть любой.

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Стрижка А-силуэта с челкой. Усильте эффект таким необычной окраской - кудряшки-пружинки будут выглядеть еще лучше и ровнее.

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Длинные вьющиеся волосы красиво выглядит само по себе. Сделайте кончики немного ровнее и ваша прическа приобретет форму. Контрастная окраска при этом придаст образу необычности.

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"Розовое золото" и милые мягкие кудри. Средний боб с челкой очень хорошо подойдет для такого образа.

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Стрижка-облако - еще один тренд для вьющихся волос любой структуры. У лица пряди стригутся слегка слоями, чтобы прическа выглядела более мягкой.

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Мягкое длинные волнистые волосы трудно испортить легкая многослойная стрижка пойдет ему только на пользу. Волшебный образ, не правда ли?

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Вьющиеся волосы с ровным срезом прекрасно собирается в различные укладки. Если не хотите менять форму волос, то просто подравнивайте время от времени сами кончики волос, стрижка будет выглядеть аккуратно и свежо.

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Несколько каскадных прядей у лба будут выглядеть вроде челки, если собрать вьющиеся волосы в прическу. Берите на заметку подобную стрижку и укладку - выглядит стильно!

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Ровный многослойный боб - прекрасная возможность обуздать копну кудрей и предоставить им формы. Эта стрижка наиболее универсальная для любой текстуры кудрей.

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