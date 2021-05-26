Тенденции стильных стрижек для кудрявых волос в 2021 году

Если с прямыми волосами на 2021 нам все ясно, то как насчет вьющихся? Стрижки для прямого и кудрявых волос не могут быть универсальными - кудрявые локоны более непослушные, требуют особого ухода и, вообще, им не подходят обычные техники, сообщает Вона.

Сегодня мы расскажем именно о модных тенденциях для кудрявых волос - обладательницы милых завитков берите статью себе на заметку!

Если у вас вьющиеся мягкие волосы с крупными локонами, вам идеально подойдет объемная короткая стрижка в стиле пикси. На затылке лучше сделать волосы как можно короче, а сверху оставить объемную «шапку» кудряшек, которые можно подчеркнуть необычной окраской.

Боб тоже может подойти женщинам с кудрявыми волосами. Правда, техника стрижки будет отличаться: вьющиеся волосы стригут насухо, чтобы получить ровную и четкую форму с сохранением завитка. Боб на вьющиеся волосы могут быть укороченным или средним - именно эти две тенденции будут господствовать в 2021 году.

Пикси-ирокез - идеальный и модный вариант короткой стрижки. Она особенно красиво смотрится на не густо волосах с мелкими кудрями.

Еще один смелый вариант предыдущей стрижки. Чем короче волосы на затылке и по бокам, тем объемнее кажутся верхушка и челка у лба.

Пикси-ирокез можно комбинировать с челкой, если можно так назвать несколько свободных кудряшек на лбу. Такая стрижка хорошо подойдет овальном типа лицо с тонкими чертами.

Средний боб с челкой и слоями на затылке. Стрижка не сложная, но одна из самых подходящих для густых вьющихся волос. Идеальная и стильная форма!

Классика для афрокучерив: стрижка каре слоями. Получается стильный А-силуэт, благодаря которому прическа держит форму. Длина волос при этом может быть любой.

Стрижка А-силуэта с челкой. Усильте эффект таким необычной окраской - кудряшки-пружинки будут выглядеть еще лучше и ровнее.

Длинные вьющиеся волосы красиво выглядит само по себе. Сделайте кончики немного ровнее и ваша прическа приобретет форму. Контрастная окраска при этом придаст образу необычности.

"Розовое золото" и милые мягкие кудри. Средний боб с челкой очень хорошо подойдет для такого образа.

Стрижка-облако - еще один тренд для вьющихся волос любой структуры. У лица пряди стригутся слегка слоями, чтобы прическа выглядела более мягкой.

Мягкое длинные волнистые волосы трудно испортить легкая многослойная стрижка пойдет ему только на пользу. Волшебный образ, не правда ли?

Вьющиеся волосы с ровным срезом прекрасно собирается в различные укладки. Если не хотите менять форму волос, то просто подравнивайте время от времени сами кончики волос, стрижка будет выглядеть аккуратно и свежо.

Несколько каскадных прядей у лба будут выглядеть вроде челки, если собрать вьющиеся волосы в прическу. Берите на заметку подобную стрижку и укладку - выглядит стильно!

Ровный многослойный боб - прекрасная возможность обуздать копну кудрей и предоставить им формы. Эта стрижка наиболее универсальная для любой текстуры кудрей.



