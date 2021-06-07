Сахарный диабет у детей: симптомы, лечение

Сахарный диабет — это неспособность организма вырабатывать (либо правильно использовать) гормон инсулин. Диабет 1 типа, требующий ежедневного введения инсулина (инъекций или перорально), является аутоиммунным заболеванием и чаще всего проявляется в детском возрасте, сообщает Фитсевен.

Данное заболевание связано с нарушением работы иммунной системы — она ошибочно уничтожает определенный тип клеток поджелудочной железы. Результат — неспособность вырабатывать достаточное количество инсулина, регулирующего уровень сахара в крови.

Диабет у детей

Предрасположенность к диабету 1 типа закладывается на генетическом уровне. Если один из родителей имеет это заболевание, оно может проявиться и у ребенка с вероятностью порядка 1 к 20. Если же диабет есть у обоих родителей, то вероятность повышается до 1 к 4 — то есть, до 25%.

При этом, хотя диабет 2 типа также является генетическим заболеванием, в подавляющем большинстве случаев он развивается уже во взрослом возрасте — обычно на фоне многолетнего отсутствия должного уровня физических нагрузок и неправильного питания (в частности, избытка ультра-обработанной еды).

Как проявляется?

Поскольку диабет, прежде всего, характеризуется неспособностью организма регулировать уровень сахара в крови, главным признаком сахарного диабета 1 типа является повышенный уровень глюкозы — и связанные с ним изменения обмена веществ.

При этом однозначно заболевание может быть диагностировано исключительно при периодическом измерении уровня сахара в крови с помощью специальных приборов. Ставить диагноз в домашних условиях самостоятельно не рекомендуется — и, тем более, не рекомендуется назначать ребенку инъекции инсулина.

Симптомы

Косвенными симптомами диабета 1 типа и связанного с ним высокого уровня сахара в крови (как у взрослых, так и у детей) являются:

частое мочеиспускание — объясняется попыткой организма вывести избытки сахара;

— объясняется попыткой организма вывести избытки сахара; употребление большого количества жидкости — последствие мочеиспускания;

— последствие мочеиспускания; повышенный аппетит — нехватка инсулина мешает правильно использовать энергию, что формирует ее недостаток и связанный с этим голод;

— нехватка инсулина мешает правильно использовать энергию, что формирует ее недостаток и связанный с этим голод; потеря веса — при неспособности использовать энергию углеводов, тело начинает сжигать жир и мышцы;

— при неспособности использовать энергию углеводов, тело начинает сжигать жир и мышцы; хроническая усталость — последствие нехватки энергии.

Можно ли вылечить диабет?

Если сахарный диабет 2 типа можно вылечить (точнее, нормализовать чувствительность организма к инсулину) с помощью низкоуглеводной диеты и регулярных физических тренировок, то диабет 1 типа неизлечим — по крайней мере, на сегодняшний день. Однако контроль уровня сахара в крови и регулярное введение инсулина позволяют минимизировать негативные последствия болезни. На практике дети с диабетом 1 типа должны уделять повышенное внимание правильности рациона — а также количеству употребляемого сахара.

Новые технологии

Хотя инсулин был открыт в 1869 году, методом искусственного синтеза его стали получать лишь в 1960-х, а коммерческие препараты для инъекций стали доступны в 1980-х. В настоящее время разработаны пероральные препараты инсулина — говоря простыми словами, инсулин в таблетках.

Также технологии позволили существенно упросить процедуру измерения уровня глюкозы в крови — на смену лабораторным тестам и полоскам-индикаторам (измеряющим сахар в мочи) пришли приборы, определяющие цифру в непрерывном режиме и посылающие данные на смартфон.