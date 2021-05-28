Модный дизайн потолочного покрытия

Модный дизайн потолочного покрытия

Одним и важнейших этапов обустройства дома является создание дизайна потолка. Правильно подобранное потолочное покрытие может не только выгодно дополнить и подчеркнуть интерьер, но и поможет скрыть неровности и недостатки, а также рационально разместить осветительные приборы, сообщает Remontbp.

Натяжные потолки

Самые разные натяжные потолки не теряют своей популярности, а дизайнеры продолжают радовать нас новыми и интересными конструкциями.

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Среди многообразия такого вида потолочного покрытия можно выделить несколько видов. Одними из выделяющихся видов являются резные потолки, выполняющиеся из двух и более натянутых полотнищ, одно из которых служит фоном для выгодного контраста.

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В качестве осветительных приборов, для того, чтобы подчеркнуть необычные узоры, используют подсветку или светодиодную ленту.

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Также можно выделить натяжные потолки с 3-д эффектом, которые прекрасно впишутся в интерьер в современном стиле.

Главное тут – соблюдать баланс, а также разбавлять интерьер стеклянными, затемнёнными и глянцевыми поверхностями.

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Парящие потолки – это натяжные потолки с прозрачной плёнкой, которая натянута на каркас.

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В обычном состоянии такие потолки не выделяются, однако при включении ровного свечения он начинает играть новыми красками, смотрится современно и завораживающе.

Ну а с помощью зеркальных натяжных потолков помещению можно придать ощущение лёгкости, свежести и бесконечности.

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Подвесные потолки

Подвесные потолки – это конструкции, чаще всего выполненные из гипсокартона, которые держатся на металлических или, реже, на деревянных рейках, и оставляют между собой пространство.

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Такие потолки бывают двух видов: проходные и не проходные. Проходные потолки имеют конструкцию с лёгким доступом в пространство внутри конструкции, для проведения технических работ. Не проходные же потолки имеют цельную конструкцию, поэтому для доступа ко внутреннему пространству потолок придётся разбирать.

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Подвесные потолки можно установить при необходимости скрыть большие неровности потолка, утеплить его, скрыть коммуникации или сделать звукоизоляцию.

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Голый бетон

Бетонный потолок выглядит стильно и грубо. Он прекрасно впишется в интерьеры в стиле индастриал, минимализм или лофт. Чаще всего такие потолки выполняются в строгой монохромной гамме, в белых, серых или тёмно-серых цветах.

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Минусами такого потолочного покрытия являются: трудности при выборе осветительных приборов, так как не многие могут подойти по стилю, а также то, что такой потолок визуально сужает пространство и неуместно смотрится в маленьких помещениях с низкими потолками.

Однако существует и немало плюсов, главным из которых, безусловно, является его практичность.

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Он обладает прекрасной звукоизоляцией и пожароустойчивостью, а также отличается экологичностью и дешевизной.

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Деревянные конструкции

Деревянные потолки невероятно хорошо выглядят в загородных домиках и коттеджах, подчёркивая экологический стиль и тенденцию связи с природой.

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Деревянные конструкции также являются универсальными, а такие потолки пестрят своим разнообразием.

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Также они долговечны и практичны, так как сохраняют свой вид многие годы после установки и предстают довольно прочной конструкцией. Такое покрытие легко поддерживать в чистоте, а затраты на его установку будут меньше, чем на многие другие виды потолочного покрытия.

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