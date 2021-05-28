Модный дизайн потолочного покрытия

Одним и важнейших этапов обустройства дома является создание дизайна потолка. Правильно подобранное потолочное покрытие может не только выгодно дополнить и подчеркнуть интерьер, но и поможет скрыть неровности и недостатки, а также рационально разместить осветительные приборы, сообщает Remontbp.

Натяжные потолки

Самые разные натяжные потолки не теряют своей популярности, а дизайнеры продолжают радовать нас новыми и интересными конструкциями.

Среди многообразия такого вида потолочного покрытия можно выделить несколько видов. Одними из выделяющихся видов являются резные потолки, выполняющиеся из двух и более натянутых полотнищ, одно из которых служит фоном для выгодного контраста.

В качестве осветительных приборов, для того, чтобы подчеркнуть необычные узоры, используют подсветку или светодиодную ленту.

Также можно выделить натяжные потолки с 3-д эффектом, которые прекрасно впишутся в интерьер в современном стиле.

Главное тут – соблюдать баланс, а также разбавлять интерьер стеклянными, затемнёнными и глянцевыми поверхностями.

Парящие потолки – это натяжные потолки с прозрачной плёнкой, которая натянута на каркас.

В обычном состоянии такие потолки не выделяются, однако при включении ровного свечения он начинает играть новыми красками, смотрится современно и завораживающе.

Ну а с помощью зеркальных натяжных потолков помещению можно придать ощущение лёгкости, свежести и бесконечности.

Подвесные потолки

Подвесные потолки – это конструкции, чаще всего выполненные из гипсокартона, которые держатся на металлических или, реже, на деревянных рейках, и оставляют между собой пространство.

Такие потолки бывают двух видов: проходные и не проходные. Проходные потолки имеют конструкцию с лёгким доступом в пространство внутри конструкции, для проведения технических работ. Не проходные же потолки имеют цельную конструкцию, поэтому для доступа ко внутреннему пространству потолок придётся разбирать.

Подвесные потолки можно установить при необходимости скрыть большие неровности потолка, утеплить его, скрыть коммуникации или сделать звукоизоляцию.

Голый бетон

Бетонный потолок выглядит стильно и грубо. Он прекрасно впишется в интерьеры в стиле индастриал, минимализм или лофт. Чаще всего такие потолки выполняются в строгой монохромной гамме, в белых, серых или тёмно-серых цветах.

Минусами такого потолочного покрытия являются: трудности при выборе осветительных приборов, так как не многие могут подойти по стилю, а также то, что такой потолок визуально сужает пространство и неуместно смотрится в маленьких помещениях с низкими потолками.

Однако существует и немало плюсов, главным из которых, безусловно, является его практичность.

Он обладает прекрасной звукоизоляцией и пожароустойчивостью, а также отличается экологичностью и дешевизной.

Деревянные конструкции

Деревянные потолки невероятно хорошо выглядят в загородных домиках и коттеджах, подчёркивая экологический стиль и тенденцию связи с природой.

Деревянные конструкции также являются универсальными, а такие потолки пестрят своим разнообразием.

Также они долговечны и практичны, так как сохраняют свой вид многие годы после установки и предстают довольно прочной конструкцией. Такое покрытие легко поддерживать в чистоте, а затраты на его установку будут меньше, чем на многие другие виды потолочного покрытия.