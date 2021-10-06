О детских прививках: какие необходимо повторять во взрослом возрасте

Педиатр, заведующая отделением педиатрии в клинике R+ Medical Network Юлия Гончаренко рассказала о том, какие прививки нужно повторять во взрослом возрасте, сообщает Сlutch.

"Раз в десять лет каждый взрослый человек должен вакцинироваться от дифтерии и столбняка. Последняя вакцинация у детей от этих болезней в 16 лет. Если человек пропустил прививку - он ее делает и опять соблюдает интервал в 10 лет". - сообщила врач.

Справка: Дифтерия – острая инфекция, при которой возбудитель внедряется в основном через слизистые оболочки, где образуется специфическая пленка. В организме он выделяет ядовитые вещества – токсины.

Столбняк – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы и проявляется тоническим напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными судорогами. "Подцепить" столбняк можно через порез или рану.

Чаще всего столбняком заболевают в весенне-осенний период, когда во время сельскохозяйственных и строительных работ наиболее вероятны травмы кожных покровов и загрязнение раневых поверхностей землей.

Может ли ребенок заболеть из-за вакцины?

"Нет, ребенок не может заболеть из-за вакцины, потому что часть вакцин не содержит в себе живые вирусы и бактерии, то есть они инактивированы либо ослаблены" - рассказала врач.

Автор: Екатерина Марченко