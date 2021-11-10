Какую кашу готовить для собаки: советы специалистов

Рацион собаки должен быть разнообразен, ведь полезные микроэлементы, витамины, необходимые для нормального развития и здоровья воспитанников, содержащиеся в различных продуктах. Поэтому в рацион должны входить крупы, которые являются источником клетчатки и углеводов, сообщает Ukr.media.

Каши из круп можно варить самостоятельно или покупать готовые консервы. Крупы должны составлять 25-40% рациона, в зависимости от породы.

Каши, которые можно давать собаке

Гречневая крупа богата микроэлементами - магнием, железом, кальцием, калием, содержит белки, витамины группы «В» и «Е». Гречневая каша способствует укреплению костей, положительно влияет на нервную, кровеносную системы, позволяет убрать лишний вес.

Рис содержит витамин "В", а так же микроэлементы - цинк, железо, калий, магний, кальций. Рисовая каша способствует укреплению сосудов, костей, нормальной работе сердца, положительно влияет на нервную и мочеполовую систему. Однако у некоторых собак рис может стать причиной запоров.

Рис и гречку чередуют или смешивают (50 на 50) и дают в одно кормление. Многие заводчики кормят своих питомцев рисовой и гречневой кашей всю жизнь, добавляя в рацион мясо и овощи.

Овсяную крупу (или геркулес) можно давать своим любимцам, но не каждому и не часто, так как овсянка может вызвать аллергическую реакцию (через растительные белки) и привести к расстройству желудка. Овсяная крупа содержит жиры и аминокислоты, а так же большое количество белков, оказывают полезное воздействие на организм собаки, она лучше геркулеса. Многие собаки прекрасно переваривают геркулес, более того некоторые заводчики кормят своих питомцев преимущественно геркулесом и утверждают, что воспитанники не болеют, достигают максимального возраста. Поэтому здесь следует проверить реакцию организма на овсянку, если начнется аллергия или другие проблемы со здоровьем, то геркулес нужно исключить из рациона собаки или давать его в смеси с другими кашами.

Манная крупа - наименее полезная каша, в ней содержится небольшое количество полезных микроэлементов (калий, железо), малая часть клетчатки (всего 0,2%), но большое количество витаминов группы «В». Манка незаменима для кормления животных с заболеваниями желудка, а так же щенков. Манка легко переваривается, способствует нормальной работе сердца и положительно влияет на нервную систему. Но не рекомендуется давать манку в больших количествах, так как она может спровоцировать аллергию.

Щенкам можно давать овсяную, гречневую, пшеничную, рисовую, ячневую или пшенную каши. Допустимо смешивание различных видов круп (1: 1). В основном щенков кормят гречкой и овсянкой, но кашами не следует увлекаться.

Какие крупы нельзя давать собаке.

Не рекомендуется давать пшено, так как от него часто бывает заворот желудка, пшено плохо переваривается.

Категорически нельзя давать кашу из кукурузной крупы, которая плохо усваивается (не переваривается) организмом собаки. Перловая, кукурузная крупы содержат большое количество белка и клетчатки, поэтому могут стать причиной аллергии. Перловка не переваривается и часто становится причиной поноса. Перечисленные крупы содержат большое количество растительного белка, который и является причиной аллергической реакции собак.

Задаваясь вопросом "каши можно давать собакам?", Не стремитесь к разнообразию. Ведь для собак лучше, если пища будет однообразной, к одной и той же пищи желудочно-кишечный тракт лучше приспосабливается и эксперименты с едой для собак не уместны. Они все-таки не люди и не нуждаются в разнообразии пищи, могут есть одну и ту же пищу всю жизнь. Эксперименты с едой, в большинстве случаев приводят к поносу, поэтому достаточно кормить одним или двумя видами каш.

Не забывайте, что каша не должна быть основой, ее добавляют в небольшом количестве (несколько ложек в зависимости от размера животного) к мясу, овощам.

Крупы позволяют насытиться, но ощутимой пользы они не приносят. Собака, конечно, будет выглядеть здоровой, упитанной, не будет проблем с пищеварением, но каши нужны, чтобы утолить чувство голода, грубо говоря "набить желудок". Крупы отличаются дешевизной, не все могут позволить себе кормить питомца одним мясом, стоимость которого довольно большая, поэтому чтобы собака насытилась, к мясу добавляют разваренные крупы.

Автор: Наталья Юрчик