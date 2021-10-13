Противовоспалительный чай, который советует пить доктор

Хотя вода и считается одним из лучших способов предотвратить обезвоживание и поддержать общее состояние здоровья, но это не единственный способ. Есть один противовоспалительный чай, который рекомендуется употреблять, как можно чаще, ради нашего хорошего самочувствия, сообщает Greatpicture.

Интегративный гастроэнтеролог Марвин Сингх, доктор медицины, говорит, что органический зеленый чай с жасмином – один из его любимых напитков, благоприятных для кишечника. Этот чай, в холодном или горячем виде, приносит вашему организму больше пользы, чем вы думаете.

Чем полезен зеленый чай с жасмином

Катехины зеленого чая, в первую очередь галлат эпигаллокатехина (EGCG), обладают противовоспалительным действием. Также было показано, что они эффективно всасываются в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), где те же свойства модуляции воспаления могут помочь управлять или снижать риск расстройств ЖКТ. Наряду с антиоксидантами, фитохимические вещества имеющиеся в зеленом чае помогают питать Akkermansia muciniphila, микроб, выстилающий стенки кишечника.

Учитывая то, что наука обнаружила связи кишечника и мозга, успокаивающие свойства чая могут успокоить не только желудок, но и разум. Фактически, исследования подтверждают это: они показали, что зеленый чай может улучшить настроение и когнитивные функции. В частности, употребление всего лишь половины чашки зеленого чая снижает риск депрессии и деменции.

Противовоспалительный чай

Зеленый чай – отличное противовоспалительное средство, благоприятное для кишечного микробиома, которое стоит включить в свой обычный распорядок дня. Чтобы сделать его еще более успокаивающим и ароматным, попробуйте выпить чашку зеленого чая с жасмином или чай с мятой.

Кроме того, такой чай может учитываться в ежедневное потребление воды.