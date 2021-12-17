Полезные свойства какао на организм человека

Когда надоедает чай или кофе, рука бессознательно тянется к пачке с какао, особенно если с темным шоколадом организм плохо "дружит". Мы выяснили, что какао на самом деле является весьма полезным продуктом, который точно заслуживает появление в нашем доме, пишет Марина Семениченко, Ukr.media.

А что в составе?

К слову, состав какао-бобов достаточно сложный. Дубильные вещества, жиры и органические кислоты - лишь малая часть богатого состава. Однако жиров в какао-бобах больше, чем других элементов, поэтому продукты из какао-порошка можно назвать калорийными, но все не так страшно, если не злоупотреблять ими. Трудно найти другой продукт, в котором содержание витаминов группы В был бы столь же высоким.

О пользе

Когда-то давно какао-напиток использовался в медицине. Напиток из какао-порошка использовали для лечения заболеваний груди, расстройств желудка, а французы пошли еще дальше, начав применять какао как средство для борьбы с приступами плохого настроения. В чем их можно понять - какао действительно повышает настроение. Сегодня наука нашла более эффективные способы борьбы с данным недугом, а какао-напиток перешел в разряд напитков для удовольствия.

Избавление от токсинов

Какао-напиток богат антиоксидантами, причем здесь их гораздо больше, чем в зеленом чае, который является лидером по их содержанию. Как мы знаем, антиоксиданты оказывают положительный эффект в профилактике развития серьезных заболеваний, поэтому не стоит игнорировать этот момент.

Помощь сосудам

С возрастом необходимо уделять сосудам особое внимание, а этот момент многие предпочитают игнорировать, и очень зря. Как показали исследования американских ученых, какао помогает улучшить кровоток и какой-то степени помогает избежать застоя и образования бляшек на стенках сосудов. В результате сердечно-сосудистая система работает гораздо лучше, однако это вовсе не означает, что рассчитывать в этом вопросе можно на один только напиток - он только вспомогательный элемент.

Настроение просто отличное

Вернемся к нашим французам, которые использовали какао в качестве первого антидепрессанта. Конечно, справиться с депрессией какао никак не поможет, а вот поднять настроение после тяжелого рабочего дня или зарядить энергией в выходной - пожалуйста! Все дело в том, что какао способствует выработке серотонина, который является гормоном радости.