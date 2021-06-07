Три причины возникновения лени: не просто усталость

Пожалуй, каждый человек сталкивался с ленью, психологи даже характеризуют ее, как вредную привычку. Лень — это отсутствие желания что-либо делать и чаще всего она возникает в ответ на переутомление. Но есть и другие причины ее появления. Какие именно, пишет Светлана Шкурупий, Комментарии.

Неудовлетворенные потребности

У человека есть истинные желания, а есть те, которые он должен выполнить. И если количество необходимых начинает превышать количество действительно желанных, то уровень нашей энергии падает, а эмоциональный подъем уходит. В результате появляется лень и мы ищем поводы, чтобы ничего не делать. Чтобы это исправить, начните делать то, что приносит вам радость.

Непосильная задача

Лень может возникнуть и в тот момент, когда нужно сесть и выполнить сложное задание, или оно просто может вам таким казаться. Человека одолевает страх, беспокойство, неуверенность в своих силах и организм тут же начинает реагировать вялостью, отсутствием настроения, сонливостью. И сконцентрироваться просто невозможно. В таких случаях, нужно понять, что именно вы не хотите делать, и попытаться все же начать двигаться к выполнению задачи. Важно делать это мелкими шажками, хваля себя за каждое небольшое достижение на пути.

Тревожность

Когда человек переживает из-за чего-то, что нужно сделать не прямо сейчас, а в будущем, но при этом уже испытывает чувство страха и тревоги, то мозг получает определенный сигнал. Он начинает "надеяться", что это не случиться, и весь организм как бы замедляется в ожидании. В итоге появляется лень, которая не дает нормально выполнять работу и лишь усиливает неуверенность в успехе. Определив проблему, которая дает чувство тревоги, важно морально готовиться к ней, попытаться объяснить себе, что в ней нет ничего страшного. Существует методика "от обратного" — нужно в красках представить событие и его самые страшные возможные последствия. Во-первых, это дает проработать страх, и потом, в реальности он, как правило, становится меньше. Во-вторых, часто, пока мы все представляем, то уже начинаем понимать, что ничего такого уж страшного случиться просто не может.