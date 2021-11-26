Как сварить действительно вкусную овсянку

Казалось бы, что сложного в приготовлении овсянки? Залить водой, поставить на огонь, варить до готовности, приправить по вкусу. Ну не гречка же, ее то точно вкусно приготовить немного сложнее, пишет Ирина Маслова , Сегодня.

Но с овсянкой тоже есть свои тонкости, ее действительно нужно уметь варить. Давайте узнаем, как приготовить по-настоящему вкусную овсяную кашу. Речь идет об обычной овсянке, а не об овсяных хлопьях быстрого приготовления.

Инструкция по приготовлению овсянки

Как правильно варить овсяную кашу?

Правильные пропорции — 1:2. Например, на 100 граммов крупы берите 200 миллилитров воды. Сначала нужно довести воду до кипения, после — закинуть крупу, и помешивать венчиком. Делать это нужно аккуратно, не взбивая кашу. В горячей воде овсянка приготовится равномерно, а перемешивание даст нужную консистенцию. Эксперты также советуют использовать для помешивания овсяной каши деревянную лопатку.

Сколько нужно варить овсяную кашу?

10 минут. Иначе она переварится. Если варить кашу дольше, она теряет свою текстуру, и даже вкус.

Когда лучше солить овсяную кашу?

Соль или сахар рекомендуют добавлять в процессе готовки. После того, как она приготовится, можно добавить нужное для вас количество соли, сахара или других приправ.

Рекомендации по приготовлению овсянки

Варите кашу на среднем или медленном огне, иначе она будет не такой влажной или пригорит

Варите кашу на воде, и только в конце добавьте молоко по вкусу. Помните, овсянка на молоке получается более липкой и густой

Обжарьте овсянку в небольшом количестве растительного масла перед приготовлением. Это раскроет в овсянке ореховый вкус

Используйте порошкообразные специи, и только в конце приготовления. Специи крупного помола не раскроются в готовой каше.

Автор: Ирина Маслова