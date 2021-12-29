Как выбрать сухой корм для собак

Ветеринары в один голос твердят о том, что для собак гораздо полезнее сухой корм, нежели натуральная еда. Почему, сообщает 66.ru.

Все очень просто: он максимально сбалансирован по белкам/ жирам/ углеводам, насыщен полезными витаминами и микроэлементами, необходимыми для комфортного самочувствия питомца. Если вы кормите собаку натуральной едой, все эти витамины и минералы нужно приобретать дополнительно, а самостоятельно измерить их правильную дозировку практически невозможно.

Советы по выбору сухого корма для собак, чтобы вам было проще определиться с его разновидностью.

Общие рекомендации:

В качестве основного источника белка в корме должно быть мясо или рыба. Часто в составе дешевых кормов на первом месте идет мясная мука или мука из субпродуктов — это не есть хорошо.

Минимальное количество зерновых культур. Корма с пшеницей и кукурузой в составе категорически не рекомендуют покупать для собак, так как эти культуры тяжело перевариваются и усваиваются организмом животного. Не говоря уже о том, что это сильные аллергены, которые могут вызвать ряд проблем со здоровьем. Зерновые культуры в составе допускаются, но в минимальном количестве, и на последних местах в составе.

Размер гранул должен быть соизмерим размеру собаки. Животное должно жевать, а не просто глотать, поэтому корм и делится на виды, отталкиваясь от размеров определенных пород.

Хорошо, если в составе корма нет ГМО, красителей, консервантов, ароматизаторов, усилителей вкуса. Это тоже очень важно для здоровья питомца.

Рекомендуем приобретать корм только в проверенных местах, так как от условий его хранения напрямую зависят вкусовые характеристики и полезные свойства продукта.

Ориентируйтесь на возраст и образ жизни питомца

На большинстве кормов есть маркировка, указывающая на распределение по возрасту животного:

«Starter» (для щенков);

«Junior» (в течение первого года жизни);

«Adult» (для взрослых собак);

«Senior» (для стареющих, то есть, от 8 лет).

Что касается образа жизни, корм не может быть одинаковым для активных собак и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Если самостоятельно вы не можете определиться с рационом питания, рекомендуем проконсультироваться по этому поводу с ветеринаром.

Вашей собаке может понадобится специализированный корм — он добавляется в рацион для профилактики и устранения проблем со здоровьем. И помните, что продукты масс-маркета никогда не будут качественнее кормов премиум-класса.