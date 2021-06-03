Дизайн балкона: варианты обустройства и советы

Чтобы получить дополнительную комнату, необязательно делать перепланировку, если у вас есть балкон. ﻿На нем можно оборудовать рабочий кабинет, зону отдыха или игровую для детей, сообщает РБК.

Светодизайнеры, архитекторы и декораторы дали советы, как грамотно обустроить балкон и как создать дополнительную комнату в квартире.

Ошибки

Дешевые материалы

При обустройстве балкона следует учесть несколько нюансов. «Следует избегать использования недорогих недолговечных и не экологичных материалов, таких как пластиковые панели, пластиковая выгонка, сайдинг, линолеум.

" Лучше использовать те материалы, из которых изначально построен дом, и попробовать их освежить, покрасить или отреставрировать», — посоветовала архитектор-дизайнер Наталья Иванова.

Фото: En5er/shutterstock

Нагромождение предметов

Еще одной распространенной ошибкой является нагромождение предметов, которые затрудняют уборку и создают визуальную кашу, отметила Иванова. По ее словам, если поставить много шкафов, к которым сложно подобраться, вы не сможете ими полноценно пользоваться, а значит, смысла в них нет.

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Крупная мебель

Также следует отказаться от слишком крупной мебели.

«Это подходит только для больших террас. Даже если у вас в теории влезает крупное кресло, лучше обратить внимание на более компактные варианты и оставить свободное пространство вокруг», — отметила дизайнер.

Фото: Veera/shutterstock

Перебор с деталями

Еще одной распространенной ошибкой при обустройстве балкона или лоджии является использование большого числа ярких деталей в маленьком пространстве, считает Иванова. По ее словам, они сделают пространство неуютным и визуально уменьшат его.

Основные принципы

Утепление

Если использовать балкон не только как место для того, чтобы выйти на свежий воздух, посидеть в уютном кресле и полюбоваться городскими видами, то в современных реалиях как балконы, так и лоджии лучше утеплить, установить теплое остекление и использовать как часть квартиры.

«При планировании лоджии хорошим решением будет объединить ее с комнатой и поставить раздвижную стеклянную перегородку (по закону это разрешено). А вот радиаторы на лоджию выносить нельзя. Поэтому в качестве источника тепла обязательно стоит предусмотреть электрический теплый пол (так как у соседей внизу лоджия может быть не утеплена и будет некомфортно) и настенный электрический конвектор», — подчеркнул основатель студии Decart Design Андрей Бубнов.

Фото: Decart Design

Стены

В дизайне лоджии и балкона множество возможностей. На полу самым практичным материалом будет керамогранит. Также можно использовать паркет или инженерную доску. Однако от перепадов температуры и влажности между плашками могут появляться небольшие щели. Из материалов лучше выбирать натуральные.

«Если вы используете вагонку, то желательно широкую с минимальным количеством сучков. Тогда текстуру дерева можно сохранить и тонировать оттеночным антисептиком или покрыть матовым лаком. Узкую вагонку лучше использовать на одну стену и покрасить плотной краской в яркий цвет. Если стены ровные, то можно подобрать обои с текстурой под покраску или обои с рисунком для акцента», — рекомендовала архитектор-дизайнер Наталья Иванова.

Она подчеркнула, что не стоит перегружать стены материалом.

Фото: Decart Design

Пол

Стоит уделить внимание напольному покрытию.

«Если есть время и ресурсы, то поменяйте его на яркую плитку или плитку под терраццо. Плитку лучше использовать мелкого формата для небольших помещений или керамогранит под дерево. Если поменять пол нет возможности, то используйте деревянный настил. Особенно это решение актуально для открытых балконов. Плитки из акации размером 33×33 см водостойкие и их можно убрать на зиму», — рекомендовала Иванова.

фото: Foxys Forest Manufacture/shutterstock

Свет

Освещение — не только важный функциональный элемент любого помещения, но и инструмент дизайна. С его помощью можно визуально увеличить пространство или, наоборот, отвлечь внимание от не самых эстетичных деталей, добавив световые акценты, а также создать нужную атмосферу. При освещении закрытого теплого балкона или лоджии используются те же световые приборы, что и в других комнатах. Место монтажа может быть любым: потолок, стены, подоконник или пол.

Умные светильники

Самым современным и стильным решением при этом будет использование умных ламп и светильников — с помощью смартфона или голосового помощника вы сможете управлять интенсивностью и цветом освещения, включать различные световые сценарии вроде тропического заката или северного сияния, горящей свечи или рассветного солнца, рекомендовала глава по корпоративным коммуникациям Signify в России и СНГ Наталия Неверская. По ее словам, с помощью освещения можно полностью трансформировать балкон без ремонта и перекраски стен.

Фото: RossHelen/shutterstock

Основное освещение

Для основного освещения используйте вертикальный поток света — он визуально приподнимет потолок и расширит стены, добавив воздуха, советует Неверская.

Люстры и светильники на потолке визуально расширят стены (Фото: Kitti Tantibankul/shutterstock)

Портативные и уличные лампы

Если проводка на балкон не проведена, используйте современные портативные светильники, работающие от аккумулятора. Если балкон открытый или не утепленный, необходимо выбирать уличные лампы и светильники, которые не боятся низких температур, пыли, дождя, снега и ветра, рассказала Неверская. По ее словам, к ним относятся настенные фонари, пыле- и водонепроницаемые конструкции, а также светильники с высокой степенью климатической защиты

Интерьер

Мебель

Выбор предметов мебели и декора будет зависеть от предназначения балкона.

« Желательно в мебели также использовать натуральные материалы, например реечные двери», — пояснила Иванова.

В случае если балкон узкий, можно сделать шкафы под подоконником по всему периметру, рекомендует дизайнер. По ее словам, если же место позволяет и балкон не остеклен до пола, то можно использовать подоконник в качестве барной стойки или рабочего стола.

Выбирайте мебель из натуральных материалов (Фото: Ekaterina Bondaretc/shutterstock)

Декор

Для декора используйте подвесные элементы, например кресло-гамак или подвесные кашпо. Используйте пространство лоджии для декоративных растений или для выращивания зелени в сезон (базилик, салат, руккола и пр.). Текстиль всегда делает комнату уютнее, отметила эксперт. Но лучше использовать такой, который можно снимать с мебели на зиму, а также он должен легко стираться.

Подвесное кресло создаст уют (Фото: jackmazur/shutterstock)

Дизайн балкона с диваном

Безусловно, на большом балконе возможно разместить многое и даже зонировать его под разные задачи. В данном случае удобный мягкий диван будет как нельзя к стати. Его можно дополнить мягкими пуфами, также для этих целей подойдет кресло-мешок, а если места для большого дивана нет, может накидать подушек на паллеты.

Фото: Dariusz Jarzabek/shutterstock

Дизайн открытого балкона

Открытый балкон — прекрасное место, где днем можно позагорать, а вечером, закутавшись в плед, провести время в теплый летний вечер и выпить бокальчик вина под звездами. На полу будет хорошо смотреться керамогранит или декинг, а стены можно отделать клинкером или фасадной декоративной штукатуркой. Мебель стоит использовать уличную. Хорошо зарекомендовала себя мебель из ротанга, в том числе и искусственного.

Фото: Artem Glushchenko/shutterstock

Оранжерея на балконе

Лоджию можно использовать как оранжерею. Для этого все растения лучше размещать в одинаковых кашпо, а расположить их можно на стене вертикально, уточнила Иванова. Другой вариант — это высокие горшки, куда можно посадить кустарники, или мини-огород с черри и руколой, которые доставят не только эстетическое наслаждение, но и пригодятся для ужина.

Фото: Tapui/shutterstock