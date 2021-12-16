Связано ли молоко и мясо с онкологией – исследования ученых

Представители науки считают, что молоко, а также мясо крупных рогатых животных повышают риск развития онкологических процессов в организме, сообщает Men's Life.

По мнению ученых, риск связан с наличием инфекционных агентов в перечисленных продуктах питания. Впервые их выявили исследователи несколько лет назад. Агенты способны внедряться в клетки людей, жить в них и размножаться. Объект исследования получил название BMMF (что в переводе означает: bovine meat and milk factors).

Эксперты выявляют BMMF в молоке, а также в мясе крупного рогатого скота, выращенного на домашних фермах. По свойствам и характеристикам агенты занимают место между вирусами и бактериями.

Ученые проанализировали образцы тканей здоровых людей и шестнадцати пациентов с диагностированным раком кишечника. Оказалось, что агенты были обнаружены в злокачественных образованиях большинства пациентов. Также представители науки обнаружили, что BMMF провоцируют появление воспалительных процессов в кишечнике.

Ученые подчеркнули, что агенты влияют не напрямую, а посредством появления воспалительных процессов.

Это не первое исследование, связанное с изучением влияния мяса и молока на появление онкологии. В то же время есть сведения о пользе перечисленных продуктов за счет содержания в них полезных веществ. Говядина содержит витамины группы В, калий, натрий, магний, фосфор. Молоко включает в себя витамины A, D, B1, B12, а также такие вещества как кальций, калий, магний, фтор, железо.