Эффективные упражнения для укрепления всего организма

Какое упражнение для всего тела придает ему стройность и гибкость, препятствует развитию остеохондроза, улучшает осанку и развивает координацию, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Об одном из самых эффективных упражнений, которое укрепит тело и наполнит вас энергией, сформирует тонкую талию, обеспечит здоровье позвоночника, суставов, внутренних органов, сосудов, избавит от боли в пояснице, и даже улучшит память, вы сможете подробнее узнать из данного видео. В подготовке данного видео принимал участие известный мастер йоги и преподаватель с 20-летним стажем Эдуард Кушнир.