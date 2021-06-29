Глютен: кому его нужно избегать

Глютен, или клейковина – высокомолекулярный белок, который содержится в большинстве зерновых культур (особенно в пшенице, ржи и ячмене). Именно он придает выпечке тягучесть и эластичность. Помимо хлебобулочных изделий, глютен встречается и в других готовых продуктах – производители щедро применяют его для придания формы и объема, сообщает Doctorpetrik.

Смотрите более подробно в видео и вы узнаете о двух видах непереносимости глютена - целиакии, которая опосредована иммунной системой, и о глютеновой гиперчувствительности. Все - от причин и патогенеза до диагностики и лечения.