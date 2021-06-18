Что делать, если на ваш автомобиль упало дерево

Что делать, если из-за непогоды на ваш автомобиль упало дерево. Не рекомендуется припарковывать авто рядом с деревьями и стройками. Но в случае, если неприятность все-таки случилась, и дерево красуется на крыше вашей машины, нужно следовать нескольким правилам, сообщает Информатор.

Практика показывает, что в добровольном порядке никто не будет возмещать вам нанесенный ущерб, ни один ЖЭК или домовладелец не захочет брать на себя ответственность. Поэтому единственным выходом для восстановления своих нарушенных прав является обращение в суд.

Согласно статье 24 ЗУ «О Жилищно-коммунальных услугах», балансодержатель обязан обеспечить надлежащие эксплуатацию и содержание имущества, которое будет перебывать на его балансе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА МАШИНУ УПАЛО ДЕРЕВО

Главное правило поведения в подобных ситуациях: ничего не трогать. Сначала нужно понять, можете ли вы ожидать помощи от государства.

Если перед случившимся было штормовое предупреждение — увы, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, смело вызывайте полицию. Они должны будут составить протокол и акт осмотра.

В протоколе должно быть следующее:

— описание повреждений;

— указано количество скрытых повреждений;

— предоставлены фото и видео подтверждения.

Затем вам нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.

Потом следует взять в гидрометцентре справку о том, что в день случившегося не было объявления о шторме.

Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, узнайте, готова ли эта организация оплатить ваши расходы. Готова? Тогда нет никаких проблем. Не готова? Подавайте в суд. Если ответственная организация вам не известна, нужно отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.