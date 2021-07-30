Два простых упражнения для оздоровления сердца

Для укрепления сердечной мышцы, поддержки тонуса сосудов и нормализации артериального давления достаточно выполнять всего два простых упражнения. Такие упражнения помогут не только улучшить работу сердца, но и в целом оздоровить организм, сообщает Econet.

Ежедневные тренировки дадут прилив бодрости и сил, поэтому не теряйте времени и приступайте к занятиям! Но предварительно обязательно проконсультируйтесь с кардиологом и убедитесь в отсутствии противопоказаний.

Во время занятий необходимо следить за дыханием (оно должно быть ровным и спокойным), а также не делать слишком резких поворотов и наклонов. Уровень нагрузки необходимо повышать постепенно. Перед тренировкой сделайте разминку – просто пройдитесь по комнате, периодически поднимая и опуская руки.

Укрепляем сердечную мышцу: два упражнения

Первое упражнение

До выполнения первого упражнения необходимо:

сесть на стул и выровнять спину;

расположить руки на уровне плеч, прямо перед собой;

развести руки в стороны и согнуть их в локтевых суставах;

сомкнуть и разомкнуть локти;

повторить все движения десять раз.

Не забывайте следить за равномерностью дыхания. На вдохе необходимо смыкать локти, а на выдохе разводить. Такая гимнастика наладит работу внутренних органов, а именно легких и сердца.

Второе упражнение

Это упражнение выполняется не менее просто, достаточно:

сесть на стул так, чтобы спина была ровной и не прикасалась к спинке стула;

завести руки за голову, сомкнув пальцы на затылке;

на вдохе следует поворачивать корпус в правую сторону, поднимая при этом правую ногу, согнутую в колене под прямым углом, затем выдохнуть;

аналогичное движение повторить в левую сторону;

всего необходимо сделать десять повторов.

Во время выполнения этого упражнения нужно следить за положением таза, он должен находиться в неподвижном состоянии. Тренировка поможет улучшить кровообращение, укрепить мышцы и нормализовать работу легких и сердца. Начинать выполнять повороты корпусом необходимо всегда на вдохе, а заканчивать на выдохе.