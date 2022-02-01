Гормональный дисбаланс: что нужно знать мужчинам
Если мужчина испытывает резкую прибавку в весе или снижение полового влечения, возможно, причиной тому - гормональный сбой. Гормоны контролируют многие функции организма от метаболизма до настроения. И даже небольшой их дисбаланс может негативно отразиться на общем состоянии здоровья, сообщает Econet.
У мужчин ключевой гормон – тестостерон, он вырабатывается в яичках. Это гормон, отвечающий за низкий мужской голос и рост волос на лице. Обычно производство тестостерона нарастает на этапе полового созревания, а снижается после 30 лет. Вот что полезно знать о тестостероне и о том, как нарушение его баланса может отразиться на здоровье.
Гормональный сбой у мужчин
Определенный объем тестостерона, циркулирующего в системе кровообращения, трансформируется в эстроген (эстрадиол). У мужчин эстрадиол отвечает за регуляцию либидо, эректильную функцию и выработку спермы.
Причины гормонального сбоя у мужчин
Мужской гипогонадизм - термин, обозначающий низкий показатель тестостерона. Есть два типа гипогонадизма:
Первичный - когда яички не вырабатывают нужное количество тестостерона. Это может быть генетическое заболевание. Прочие факторы:
- паротит,
- химио-, лучевая терапия,
- Избыток минерала железа в крови,
- травма яичек.
Вторичный - не затрагивает яички. В этом случае проблема с гипофизом / гипоталамусом. Эти железы находятся в мозге и контролируют высвобождение гормонов (тестостерон, лютеинизирующий гормон). Причины вторичного гипогонадизма:
- аномалия в развитии гипоталамуса,
- воспалительный недуг (саркоидоз, туберкулез),
- патология гипофиза,
- препараты,
- ВИЧ / СПИД
- ожирение,
- стресс.
Симптомы сбоя тестостерона
Оба типа гипогонадизма проявляются аналогичными симптомами:
- малокровие,
- изменения показателя холестерина,
- снижение выносливости,
- депрессия,
- проблемы с концентрацией внимания,
- уменьшение мышечной массы,
- рост груди,
- эректильная дисфункция,
- вспыльчивость,
- утрата волос на теле,
- остеопороз,
- осложнения с оргазмом,
- снижение полового влечения,
- прибавка в весе.
Диагностика и терапия сбоя тестостерона
Доктор может назначить анализы крови для определения гормонов (общий / свободный тестостерон, эстроген, прогестерон, лютеинизирующий гормон и некоторые другие).
Оптимальный показатель тестостерона у мужчин 264-916 нг / дл. Если уровень ниже 300 нг / дл, возможно назначение дополнительных тестов для выявления причины.
Лечение низкого тестостерона заключается в заместительной терапии тестостероном.
Рекомендации по образу жизни для нормального уровня тестостерона
Масса тела
Потеря веса посредством диеты увеличивает общий и свободный тестостерон у мужчин.
Пищевой рацион
Питание с малым процентом жиров и средиземноморская диета связаны с улучшением показателя тестостерона. Полезные жиры (масла авокадо и оливковое) поддерживают производство гормонов (и тестостерона - тоже).
Больше цинка (Zn)
Цинк балансирует тестостерон и поддерживает здоровье и целостность сперматозоидов. Рекомендуется употреблять больше продуктов с высокой концентрацией Zn: красное мясо, моллюски, орехи, семечки, молокопродукты, бобовые.
Витамин D
Этот витамин помогает повысить тестостерон и улучшить свойства спермы.
Здоровый сон
Недосыпание может стать фактором снижения тестостерона у мужчин на 10-15%.
Травяные добавки
Целебные растения (женьшеня, мака) помогают поддерживать баланс гормонов и позитивно влияют на сексуальную сферу мужчин.