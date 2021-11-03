Первая помощь при ожоге кипятком

Первая помощь при ожоге кипятком
Фото: Рixabay

Ожоги – это повреждение тканей на любом участке тела, вызванное паром, горячими жидкостями, слишком большим количеством солнца, химикатами или электричеством. Ожоги, вызванные горячей водой или паром, нередко называют ошпариванием.

Ожоги и ошпаривания могут быть как незначительными, так и опасными для жизни. Это зависит от того, насколько они глубоки и велики, сообщает сайт Здравсити.

Что вызывает ожоги и ошпаривания?

Наиболее частые причины ожогов:

  • ожоги горячими напитками, такими как: от чашки чая или кофе, горячей водой, паром из чайников или кастрюль, горячей водой на кухне или в ванной комнате.
  • контакт с пламенем.
  • контакт с горячими предметами, такими как: плиты, утюги, выпрямители для волос и раскаленные угли.
  • химические ожоги в результате проглатывания едких соединений, например, очистителя слива или батарейки для часов, или попадания на кожу химических веществ, таких как отбеливатель, очиститель для духовки и кислоты.
  • электрические ожоги.

Самыми распространенными бытовыми ожогами (ошпариваниями) являются воздействия кипятка или пара. При таких повреждениях важно правильно и максимально быстро оказать первую помощь, чтобы минимизировать повреждения.

Как лечить ожоговые травмы?

Большинство небольших ожогов кипятком или паром заживают за 10–12 дней, если их площадь не превышает ладони, а тяжесть не превышает 1-2 степени. Если при ожоге нет волдырей или повреждений кожи, что типично для первой степени тяжести, лучшим лечением будет пенка для лечения ожогов или простой увлажняющий крем с пантенолом. При всех других ожогах обратитесь за медицинской помощью, предварительно обработав зону ожога и нанеся соответствующие повязки.

Лечение серьезных ожогов включает:

  • прием обезболивающих, так как ожоги провоцируют очень сильную боль.
  • повязки, в том числе в условиях ожогового отделения.
  • возможна госпитализация, если ожоги большие или глубокие.
  • возможно операция, в том числе по пересадке кожи.

Когда нужно вызывать скорую помощь?

Вызовите скорую помощь или сразу обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если:

  • ожог глубокий, даже если не чувствуете боли
  • ожог больше, чем размер ладони, или это лицо, шея, паховая область, живот
  • ожог затрагивает дыхательные пути
  • кожа покрылась волдырями
  • есть пятна коричневого, черного или белого цвета.

Что делать в ожидании скорой помощи?

  • Если это ошпаривание кипятком или паром, как можно скорее опустите обожженное место под прохладную проточную воду минимум на 20 минут.
  • Не используйте лед, снег, только поливайте прохладной, не ледяной, водой обожженное место.
  • Снимите с ожога всю одежду или украшения, если они не прилипли к ожогу.
  • Не удаляйте ничего, что прилипло к ожогу.

Закройте ожог:

  • Если травмированный участок не сочится и нет лопнувших пузырей, накройте ожог стерильной марлевой салфеткой или чистой сухой тканью.
  • Если ожог сочится, слегка накройте его стерильной марлей, если таковая имеется, и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если стерильной марли нет в наличии, накройте ожоги чистой простыней или полотенцем.
  • Используйте не пушистый материал (вату нельзя!).
  • Если ожог пришелся на руку или ногу, по возможности, поднимите ее, чтобы уменьшить отек.

Чего следует избегать:

  • Не трогайте ожог, и не прикладывайте лед.
  • Также не стоит тереть ожог; это может усилить образование пузырей.
  • Не помещайте человека с ожогом в ванну с холодной водой.
  • Если появляются волдыри, не прокалывайте их, а обратитесь к врачу, если их нужно удалить.
  • Не используйте обычные мази, кремы, лосьоны или жир при ожоге. Они удерживают тепло, и наносят больший ущерб.
  • Не применяйте сомнительные народные методы.

Каковы симптомы ожога или ошпаривания?

Поверхностный ожог поражает внешний слой кожи. Кожа может быть красной и болезненной, если ожог более серьезный, появляются волдыри. Глубокий ожог может иметь красный или белый оттенок. Он может быть темно-красным или бледно-желтым. Волдыри лопаются, кожа может покрываться корками.

Ожог на всю толщину кожи достигает самого жира под кожей. Он может выглядеть коричневым, черным или белым, быть сухим и мокнущим. Ожог на всю толщину может разрушить нервы, поэтому может быть безболезненным. К счастью, ожоги кипятком редко бывают тяжелыми, глубокими и обширными.

Можно ли предотвратить ожоги?

Вы можете предотвратить ожоги, проявив бдительность при приготовлении пищи. Убедитесь, что все горячие жидкости недоступны для детей, поверните ручки кастрюль внутрь на плите, и будьте осторожны, используя водонагреватели. Убедитесь, что температура воды в ванне или из крана ниже 50 градусов, чтобы избежать ожогов.

Автор: Алена Парецкая, врач-иммунолог, педиатр.

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