Первая помощь при ожоге кипятком
Ожоги – это повреждение тканей на любом участке тела, вызванное паром, горячими жидкостями, слишком большим количеством солнца, химикатами или электричеством. Ожоги, вызванные горячей водой или паром, нередко называют ошпариванием.
Ожоги и ошпаривания могут быть как незначительными, так и опасными для жизни. Это зависит от того, насколько они глубоки и велики, сообщает сайт Здравсити.
Что вызывает ожоги и ошпаривания?
Наиболее частые причины ожогов:
- ожоги горячими напитками, такими как: от чашки чая или кофе, горячей водой, паром из чайников или кастрюль, горячей водой на кухне или в ванной комнате.
- контакт с пламенем.
- контакт с горячими предметами, такими как: плиты, утюги, выпрямители для волос и раскаленные угли.
- химические ожоги в результате проглатывания едких соединений, например, очистителя слива или батарейки для часов, или попадания на кожу химических веществ, таких как отбеливатель, очиститель для духовки и кислоты.
- электрические ожоги.
Самыми распространенными бытовыми ожогами (ошпариваниями) являются воздействия кипятка или пара. При таких повреждениях важно правильно и максимально быстро оказать первую помощь, чтобы минимизировать повреждения.
Как лечить ожоговые травмы?
Большинство небольших ожогов кипятком или паром заживают за 10–12 дней, если их площадь не превышает ладони, а тяжесть не превышает 1-2 степени. Если при ожоге нет волдырей или повреждений кожи, что типично для первой степени тяжести, лучшим лечением будет пенка для лечения ожогов или простой увлажняющий крем с пантенолом. При всех других ожогах обратитесь за медицинской помощью, предварительно обработав зону ожога и нанеся соответствующие повязки.
Лечение серьезных ожогов включает:
- прием обезболивающих, так как ожоги провоцируют очень сильную боль.
- повязки, в том числе в условиях ожогового отделения.
- возможна госпитализация, если ожоги большие или глубокие.
- возможно операция, в том числе по пересадке кожи.
Когда нужно вызывать скорую помощь?
Вызовите скорую помощь или сразу обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если:
- ожог глубокий, даже если не чувствуете боли
- ожог больше, чем размер ладони, или это лицо, шея, паховая область, живот
- ожог затрагивает дыхательные пути
- кожа покрылась волдырями
- есть пятна коричневого, черного или белого цвета.
Что делать в ожидании скорой помощи?
- Если это ошпаривание кипятком или паром, как можно скорее опустите обожженное место под прохладную проточную воду минимум на 20 минут.
- Не используйте лед, снег, только поливайте прохладной, не ледяной, водой обожженное место.
- Снимите с ожога всю одежду или украшения, если они не прилипли к ожогу.
- Не удаляйте ничего, что прилипло к ожогу.
Закройте ожог:
- Если травмированный участок не сочится и нет лопнувших пузырей, накройте ожог стерильной марлевой салфеткой или чистой сухой тканью.
- Если ожог сочится, слегка накройте его стерильной марлей, если таковая имеется, и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если стерильной марли нет в наличии, накройте ожоги чистой простыней или полотенцем.
- Используйте не пушистый материал (вату нельзя!).
- Если ожог пришелся на руку или ногу, по возможности, поднимите ее, чтобы уменьшить отек.
Чего следует избегать:
- Не трогайте ожог, и не прикладывайте лед.
- Также не стоит тереть ожог; это может усилить образование пузырей.
- Не помещайте человека с ожогом в ванну с холодной водой.
- Если появляются волдыри, не прокалывайте их, а обратитесь к врачу, если их нужно удалить.
- Не используйте обычные мази, кремы, лосьоны или жир при ожоге. Они удерживают тепло, и наносят больший ущерб.
- Не применяйте сомнительные народные методы.
Каковы симптомы ожога или ошпаривания?
Поверхностный ожог поражает внешний слой кожи. Кожа может быть красной и болезненной, если ожог более серьезный, появляются волдыри. Глубокий ожог может иметь красный или белый оттенок. Он может быть темно-красным или бледно-желтым. Волдыри лопаются, кожа может покрываться корками.
Ожог на всю толщину кожи достигает самого жира под кожей. Он может выглядеть коричневым, черным или белым, быть сухим и мокнущим. Ожог на всю толщину может разрушить нервы, поэтому может быть безболезненным. К счастью, ожоги кипятком редко бывают тяжелыми, глубокими и обширными.
Можно ли предотвратить ожоги?
Вы можете предотвратить ожоги, проявив бдительность при приготовлении пищи. Убедитесь, что все горячие жидкости недоступны для детей, поверните ручки кастрюль внутрь на плите, и будьте осторожны, используя водонагреватели. Убедитесь, что температура воды в ванне или из крана ниже 50 градусов, чтобы избежать ожогов.
Автор: Алена Парецкая, врач-иммунолог, педиатр.