Первая помощь при ожоге кипятком

Ожоги – это повреждение тканей на любом участке тела, вызванное паром, горячими жидкостями, слишком большим количеством солнца, химикатами или электричеством. Ожоги, вызванные горячей водой или паром, нередко называют ошпариванием.

Ожоги и ошпаривания могут быть как незначительными, так и опасными для жизни. Это зависит от того, насколько они глубоки и велики, сообщает сайт Здравсити.

Что вызывает ожоги и ошпаривания?

Наиболее частые причины ожогов:

ожоги горячими напитками, такими как: от чашки чая или кофе, горячей водой, паром из чайников или кастрюль, горячей водой на кухне или в ванной комнате.

контакт с пламенем.

контакт с горячими предметами, такими как: плиты, утюги, выпрямители для волос и раскаленные угли.

химические ожоги в результате проглатывания едких соединений, например, очистителя слива или батарейки для часов, или попадания на кожу химических веществ, таких как отбеливатель, очиститель для духовки и кислоты.

электрические ожоги.

Самыми распространенными бытовыми ожогами (ошпариваниями) являются воздействия кипятка или пара. При таких повреждениях важно правильно и максимально быстро оказать первую помощь, чтобы минимизировать повреждения.

Как лечить ожоговые травмы?

Большинство небольших ожогов кипятком или паром заживают за 10–12 дней, если их площадь не превышает ладони, а тяжесть не превышает 1-2 степени. Если при ожоге нет волдырей или повреждений кожи, что типично для первой степени тяжести, лучшим лечением будет пенка для лечения ожогов или простой увлажняющий крем с пантенолом. При всех других ожогах обратитесь за медицинской помощью, предварительно обработав зону ожога и нанеся соответствующие повязки.

Лечение серьезных ожогов включает:

прием обезболивающих, так как ожоги провоцируют очень сильную боль.

повязки, в том числе в условиях ожогового отделения.

возможна госпитализация, если ожоги большие или глубокие.

возможно операция, в том числе по пересадке кожи.

Когда нужно вызывать скорую помощь?

Вызовите скорую помощь или сразу обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если:

ожог глубокий, даже если не чувствуете боли

ожог больше, чем размер ладони, или это лицо, шея, паховая область, живот

ожог затрагивает дыхательные пути

кожа покрылась волдырями

есть пятна коричневого, черного или белого цвета.

Что делать в ожидании скорой помощи?

Если это ошпаривание кипятком или паром, как можно скорее опустите обожженное место под прохладную проточную воду минимум на 20 минут.

Не используйте лед, снег, только поливайте прохладной, не ледяной, водой обожженное место.

Снимите с ожога всю одежду или украшения, если они не прилипли к ожогу.

Не удаляйте ничего, что прилипло к ожогу.

Закройте ожог:

Если травмированный участок не сочится и нет лопнувших пузырей, накройте ожог стерильной марлевой салфеткой или чистой сухой тканью.

Если ожог сочится, слегка накройте его стерильной марлей, если таковая имеется, и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если стерильной марли нет в наличии, накройте ожоги чистой простыней или полотенцем.

Используйте не пушистый материал (вату нельзя!).

Если ожог пришелся на руку или ногу, по возможности, поднимите ее, чтобы уменьшить отек.

Чего следует избегать:

Не трогайте ожог, и не прикладывайте лед.

Также не стоит тереть ожог; это может усилить образование пузырей.

Не помещайте человека с ожогом в ванну с холодной водой.

Если появляются волдыри, не прокалывайте их, а обратитесь к врачу, если их нужно удалить.

Не используйте обычные мази, кремы, лосьоны или жир при ожоге. Они удерживают тепло, и наносят больший ущерб.

Не применяйте сомнительные народные методы.

Каковы симптомы ожога или ошпаривания?

Поверхностный ожог поражает внешний слой кожи. Кожа может быть красной и болезненной, если ожог более серьезный, появляются волдыри. Глубокий ожог может иметь красный или белый оттенок. Он может быть темно-красным или бледно-желтым. Волдыри лопаются, кожа может покрываться корками.

Ожог на всю толщину кожи достигает самого жира под кожей. Он может выглядеть коричневым, черным или белым, быть сухим и мокнущим. Ожог на всю толщину может разрушить нервы, поэтому может быть безболезненным. К счастью, ожоги кипятком редко бывают тяжелыми, глубокими и обширными.

Можно ли предотвратить ожоги?

Вы можете предотвратить ожоги, проявив бдительность при приготовлении пищи. Убедитесь, что все горячие жидкости недоступны для детей, поверните ручки кастрюль внутрь на плите, и будьте осторожны, используя водонагреватели. Убедитесь, что температура воды в ванне или из крана ниже 50 градусов, чтобы избежать ожогов.

Автор: Алена Парецкая, врач-иммунолог, педиатр.