Ученые рассказали, как мышечная масса влияет на продолжительность жизни

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показало, что чем больше мышечная масса у людей, тем меньше у них риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Medical News Today.

В рамках исследования, ученые проанализировали данные более 11 000 людей в возрасте старше 20 лет с распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно результатам научной работы, представленным в Journal of the American Heart Association, самый низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний имеют мужчины и женщины с высокой мышечной массой.

При этом, уровень смертности у женщин с высокой мышечной массой и высоким процентным содержанием жира в организме был на 42% ниже, чем у женщин с низкой мышечной массой и низким процентным содержанием жира.

Ученые отметили, что вместо того, чтобы волноваться о весе или индексе массы тела, люди должны стараться увеличить и сохранить мышечную массу.