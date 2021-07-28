Ученые рассказали, как мышечная масса влияет на продолжительность жизни

Ученые рассказали, как мышечная масса влияет на продолжительность жизни

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показало, что чем больше мышечная масса у людей, тем меньше у них риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Medical News Today.

В рамках исследования, ученые проанализировали данные более 11 000 людей в возрасте старше 20 лет с распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно результатам научной работы, представленным в Journal of the American Heart Association, самый низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний имеют мужчины и женщины с высокой мышечной массой.

При этом, уровень смертности у женщин с высокой мышечной массой и высоким процентным содержанием жира в организме был на 42% ниже, чем у женщин с низкой мышечной массой и низким процентным содержанием жира.

Ученые отметили, что вместо того, чтобы волноваться о весе или индексе массы тела, люди должны стараться увеличить и сохранить мышечную массу.

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