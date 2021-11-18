Полезные свойства квашеной капусты

Что происходит с капустой при закваске? Закваску, или, по-научному, ферментацию продуктов, ученые справедливо называют «внешним пищеварением». Закваска капусты представляет собой молочнокислое брожение, которое делает продукт легкоусвояемым, обогащая ферментами и полезными бактериями, сообщает Infoniac.

Капуста сама по себе — очень полезный и ценный продукт, благодаря своему витаминно-минеральному составу. А квашеная капуста – это еще и кладезь полезных бактерий, которые вместе с ферментами улучшают усвоение витаминов и минералов, что делает квашеную капусту более питательной, по сравнению со свежим овощем.

Но это — лишь часть ее ценных свойств, ведь она также отлично поддерживает здоровье кишечника, сердца, мозга, помогает избавиться от лишнего веса, укрепляет иммунитет и защищает от множества опасных заболеваний.