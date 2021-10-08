5 хитростей, как правильно измерить давление

Артериальное давление (АД) – один из важнейших показателей работы сердечно-сосудистой системы. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца. Когда сердце сокращается, давление увеличивается. Когда сердце расслабляется и наполняется кровью, давление в артериях уменьшается, сообщает Здравсити.

Давление крови на стенки артерий, во время сокращения сердца, называют «верхним» или систолическим, а во время расслабления – «нижним» или диастолическим.

Проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонической болезнью являются лидерами среди общей заболеваемости населения. Необходимо не только знать уровень своего давления, но и уметь правильно его измерять.

Стресс, физические и умственные нагрузки и неправильный образ жизни влияет на развитие артериальной гипертензии и других заболеваний. Если не вовремя вычислить изменения артериального давления, то у человека возможен риск развития таких заболеваний, как инсульт или инфаркт. У кого диагноз артериальной гипертензии подтвержден, хорошо бы подружится с тонометром и проверять уровень давления как минимум два раза в день – утром и вечером.

При заболеваниях, связанных с отклонениями в АД, возникают головные боли, слабость, одышка, боль за грудиной и др. Мы подготовили для вас 5 простых рекомендаций:

1. Спокойная обстановка и тишина

Во время измерения артериального давления в помещении не должно быть посторонних звуков. Любой источник звука лучше выключить, чтобы не отвлекаться на него. Перед измерением нужно спокойно посидеть несколько минут, так как любая незначительная физическая активность вызывает повышение давления. Во время измерения давления нельзя разговаривать и менять свое положение.

Также за 15-30 минут до начала измерения не стоит курить, так как после курения будет наблюдаться повышение давления в течение 1,5-2 часов. За 15 минут откажитесь от кофе или чая, это тоже может спровоцировать подъем давления и искажение реальных цифр.

2. Положение сидя, рука на поверхности

Лучше всего измерять АД в положении сидя. В положении стоя лучше снимать показания АД, так как человек, которому проводят измерение, должен быть расслаблен. А в положении лежа показатели давления будет всегда ниже реальных цифр. Сидеть необходимо прямо, облокотившись на спинку стула, ноги - обязательно не скрещены, стоят ровно на поверхности пола. Нужно занять удобное и комфортное положение, расслабиться и успокоиться, перед измерением давления. Руку, на которую надета манжета, лучше всего положить на поверхность и расслабить, если рука будет напряжена, давление будет повышено.

3. После спорта - отдохнуть

Если во время занятий спортом или после них давление немного поднимается выше нормы, то этот процесс не считают отклонением. Через какое-то время обычно оно снова нормализуется.

Если перед измерением давления вы занимались спортом или проявляли любую другую физическую активность, то отдохните около получаса или сорока минут. Расслабьтесь и подождите, пока пульс и давление придут в вашу физиологическую норму и только после этого измеряйте давление.

Если выяснится, что кровяное давление держится в повышенном состоянии несколько часов, то это может свидетельствовать о наличии гипертонии. Гипертоническая болезнь - это периодические скачки артериального давления.

4. Лучше выбирать автоматический тонометр для дома

Давайте разберемся, какой тонометр практически не ошибается. Одним из самых точных тонометров является ртутный тонометр, но для домашнего пользования он абсолютно не подходит, так как этот аппарат опасен, и необходимо просить помощи для измерения уровня АД. Также есть механические и автоматические тонометры. В последнее время, в больницах начали постепенно отказываться от “классики” и отдавать предпочтение автоматическим тонометрам. При измерении давления такие тонометры дают минимум погрешности.

Приобретая тонометр, обратите внимание на наличие инструкции на русском языке и отсутствие видимых дефектов у прибора. Если выбор пал на механический тонометр – стоит помнить, что к нему нужно приобрести фонендоскоп, так как иногда он не входит в комплект. Приборы для измерения давления лучше всего покупать в аптеке.

5. Отменяем капли в нос и глаза

За несколько часов до измерения давления необходимо отменить использование назальных и глазных капель, так как эти препараты могут незначительно, но поднять ваше АД. К препаратам, влияющие на повышение АД относятся:

сосудосуживающие капли в нос

глазные капли

аэрозоли и другие препараты для бронхиальной астмы и др.

Измеряем давление правильно

Еще несколько правил, чтобы цифры вашего АД были верными:

На руку не должна давить манжета, иначе значения давления будут завышены. Если манжета будет затянута слабо, то значения АД будут низкими.

Сильно затягивать манжету не стоит, должно остаться небольшое пространство, между манжетой и рукой, чтобы можно было просунуть 1-2 пальца.

Надевать манжету необходимо на голую руку, чтобы не было соприкосновения с тканью одежды.

Специалисты рекомендуют проводить замер АД на обеих руках, а затем повторить измерение. Бывает и так, что показатели АД на обеих руках одинаковы. В таком случае понять, на какой руке мерить давление, можно по другим критериям, например, правша человек, или левша. Если вы правша, то замер АД нужно проводить на левой руке, и наоборот.

Норма артериального давления.

Показатели АД напрямую зависят от образа жизни, возраста и вредных привычек и других факторов, влияющих на наше АД. По рекомендациям ВОЗ:

120/70 мм рт.ст. – норма

135/80 – нормальное давление, отклонений нет.

140/90 или выше - высокое давление, за которым нужно следить и при необходимости обратиться к врачу за помощью.

Что касается пульса, то его норма в спокойном состоянии может быть 60-80 ударов в минуту.

Итак, измерение своего давления является необходимой процедурой, как для профилактики, так и для тех людей, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следуя всему, что указано выше, вы добьетесь точных результатов своего АД.