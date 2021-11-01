Плохая память: причины, лечение

Сначала это проявляется вроде бы в мелочах, но зачастую с возрастом проблема усугубляется, и в какой-то момент мы понимаем, что нам трудно на себя положиться, так много утекает, не удерживается, растворяется как будто в воздухе, сообщает Невролог Ольга Лисенкова.

И тут мы начинаем задумываться: это просто накопилась усталость и нужно съездить в отпуск, попить витаминки, или дело в чем-то более существенном? А вдруг провалы в памяти – признак заболевания?

Давайте проанализируем, почему память может нас подводить и что с этим делать. Очень редко ухудшение памяти вызвано тяжелой патологией мозга. Обычно все гораздо банальнее, а значит, и поправить ситуацию проще. Чтобы немного лучше разобраться в том, как работает память, нужно понимать, что бывают разные ее типы:

Непосредственная память: нечто забывается моментально;

Кратковременная память: удержание информации пол-минуты-минуту;

Долговременная память: полученные сведения сохраняются в мозгу долгие годы;

Скользящая память: информация удерживается столько, сколько человеку необходимо для ее использования, а потом стирается.

В качестве профилактики проблем с памятью и в целом для улучшения работы мозга полезно вести здоровый образ жизни, чередуя физическую активность и полноценный отдых, сбалансировано питаться, обязательно употребляя сложные углеводы и витамины группы В, не забывать пить достаточное количество чистой воды (обезвоживание негативно влияет на мозг). Кроме того, отличным решением будут регулярные тренировки памяти.

В данном видео описаны самые частые причины нарушений памяти у молодых и у пожилых людей. Дана информация о способах лечения и предупреждения расстройств памяти.