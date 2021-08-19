Названы знаки Зодиака, которые неохотно вступают в брак

Они любят свободу и всегда в поисках чего-то лучшего, поэтому этим людям так сложно остепениться и сказать «да» браку, сообщает Клубер.

Стрелец

Стрельцы любят свою свободу и терпеть не могут людей, которые постоянно требуют внимания и любви. Именно поэтому их не слишком привлекают вещи, идущие с довеском «навсегда».

Водолей

Водолей любит неординарные вещи и ценит свою независимость, а жить в браке – это для него скука невероятная. Находиться изо дня в день под одной крышей и подстраиваться под другого человека… Нет, этого Водолей точно не хочет.

Лев

Дело не в том, что Лев не хочет остепениться, а в том, что он постоянно находится в поисках чего-то лучшего. Он думает, что достоин большего. Вот почему Львы часто смотрят по сторонам, даже если рядом с ними есть кто-то действительно потрясающий.

Телец

Упрямые Тельцы не хотят слышать слово «компромисс», а это как раз одна из главных составляющих успешного брака. Рожденные под этим знаком вполне довольны собственной компанией, и брак – это то, без чего многие Тельцы согласны обойтись.