Ученые Северо-Западного университета Чикаго провели исследовании с участием более 10 000 человек и выяснили, в какое время лучше завтракать, чтобы получить максимальную пользу для здоровья, сообщает Indiatimes.

В рамках исследования ученые поделили добровольцев на две группы: участники из первой группы завтракали до 8:30 утра, из второй — после 9:00.

Проанализировав состояние здоровья испытуемых из двух групп, исследователи выяснили, что люди, которые завтракали раньше, имели меньший риск развития сахарного диабета и более низкие показатели сахара, по сравнению с участниками эксперимента во второй группе.

Ученые отметили, что ранние завтраки активизируют метаболические процессы в организме, которые благоприятно влияют на общее состояние здоровья.