Медики назвали главные симптомы образования тромба

Тромб – это сгусток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, который образуется в результате активации системы свертывания крови и возникает в ответ на повреждение сосуда. Участвует в процессах гемостаза, пишет Екатерина Марченко, Clutch.

Образование тромбов несет большую опасность для здоровья человека. Знание, как вовремя распознать тромб, может однажды спасти вашу жизнь.

Медики назвали 5 главных симптомов образования тромба. Специалисты сообщают, что если рука отекает, становится слегка опухшей или появляются непродолжительные судороги – это может указывать на образование тромба. Также кожа на руке может становиться на ощупь теплой и более чувствительной. Могут появиться небольшие пятна с красным или синеватым оттенком.

"Сгустки крови образуются, когда клетки крови, называемые тромбоцитами, и различные белки заставляют кровь свертываться в полутвердую массу. Сгустки крови в руках классифицируются как первичные или вторичные, в зависимости от того, что привело к свертыванию крови", - поясняют медики.

Они также добавили, тромбоэмболия является самым опасным осложнением образования тромбов. Это значит, что тромб отрывается и попадает в легкие, что грозит смертельным исходом. Самые частые симптомы – внезапная одышка, колющая боль в груди. В таких ситуациях помощь врачей нужна немедленно.